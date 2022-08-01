نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي وكيا في السعودية للطرق الوعرة باسعار تبدا 12000 ريال في المقال التالي

أعلنت منذ أيام قليلة أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عن توافر عدد كبير من السيارات المستعملة ماركة تويوتا وهيونداي وهوندا ونيسان وكيا وغيرهم من ماركات السيارات المعروفة والشهيرة بقوة محركها ومتانة هيكلها وقوة تحملها في الطرق الوعرة وتتوافر جميع ماركات السيارات المستعملة بأسعار مناسبة تمكن المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة السعودية من الحصول عليهم. للبيع سيارة تويوتا كرسيدا مستعملة: متواجد للبيع سيارة تويوتا كرسيدا مستعملة أول إستخدام سنة 1991 للبيع في مدينة ينبع البحر.

سعر بيع السيارة تويوتا كرسيدا مستعملة 12000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كرسيدا مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كرسيدا سجل 350000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كرسيدا تأتي بهيكل قوي من السيدان.

السيارة تويوتا كرسيدا متوفرة بلون خارجي بني.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كرسيدا البنزين.

السيارة تويوتا كرسيدا بها مرايات كهربائية وباور ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وجنوط.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كرسيدا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0502308257 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966502308257. للبيع سيارة هيونداي سوناتا: متوفر للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2021 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 35000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي سوناتا تم قيادتها حوالي 10000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

السيارة هيونداي سوناتا تأتي بمحرك قوي من السيدان.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627. للبيع سيارة كيا أوبتيما: يوجد للبيع سيارة كيا أوبتيما سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة كيا أوبتيما مستعملة 15000 ريال سعودي.

تأتي السيارة كيا أوبتيما بهيكل قوي من السيدان.

تأتي السيارة كيا أوبتيما من طراز أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة كيا أوبتيما أبيض.

ناقل الحركة في السيارة كيا أوبتيما أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة كيا أوبتيما بلغ 10000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة كيا أوبتيما البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا أوبتيما يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي وكيا في السعودية للطرق الوعرة باسعار تبدا 12000 ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي وكيا في السعودية للطرق الوعرة باسعار تبدا 12000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.