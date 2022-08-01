نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق سيارات مستعملة اقل من ١٨٠٠٠ ريال سعودي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة في السعودية تختلف أسعارها وتتفاوت على حسب النوع وجودة السيارة وايضا على الامكانيات التي تقدمها السيارة التي تعرض للبيع بسعر أقل من ١٨,٠٠٠ الف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

وايضا تكون بسعر مغري تجعل الجميع يريد شراؤها بشدة، خاصة أنها سليمة من الداخل والخارج، وتتمتع بإمكانيات مذهلة.

ولذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال إمكانيات هذه السيارة المستعملة التي تعرض بسعر أقل من ١٨,٠٠٠ الف ريال.

ملف كامل لسيارات تقل عن ١٨٠٠٠ريال

سيارة تويوتا يريس ٢٠١٣ مستعملة للبيع:

تتميز هذة السيارة بمميزات كثيرة جدا سوف نقوم بشرحها كاملة كلأتي:

أبرز مواصفات السيارة:

تتميز سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٣ بناقل الحركة الاتوماتيك،وتسير بوقود بنزين، وتتميز أيضا بلونها الأبيض، وبوجود مرايات كهرباء على الجانبين، وتكييف جبار ايضا، وزجاج فاميه، وإنذار، وجنوط، ووسادة هوائية جانبية.

توجد سيارة تويوتا ياريس بمدينة حائل وسعرها ٨,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل +96683973856 من خلال الواتس ورقم الهاتف 583973856

سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٨ مستعملة للبيع:

تعتبر سيارات التويوتا ياريس موديل ٢٠٠٨ من احد انواع السيارات المستعملة في القيادة ماعلى الرغم من صغر حجمها ولكن أيضا اقتصادية جدا وموفرة للبنزين.

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٨ بلونها الرمادي وناقل الحركة المانيوال، وماكينتها التي تسير بالبنزين، وتتميز أيضا بالفرش القماش، والمكيف، وراديو كاسيت، ومرايات كهرباء، ووسادة هوائية للسائق.

توجد سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٨ بمدينة جدة وسعرها ١٤,٥٠٠ ألف ريال سعودي، وللتواصل +966558467087,او رقم هاتف 0558467087.

سيارة هيونداي النترا ٢٠١٥ مستعملة للبيع:

أبرز مواصفات السيارة:

تتميز سيارة هيونداي النترا ٢٠١٥ بناقل حركة اتوماتيك، وماكينة تسير بالبنزين، وبلونها الأبيض.

توجد سيارة هيونداي النترا ٢٠١٥ بمدينة جدة وسعرها ١٠,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل +966595257810.

سيارة هوندا انتيجرا ٢٠١٧ مستعملة للبيع:

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة هوندا انتيجرا ٢٠١٧ بلونها الرمادي من الخارج، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة تسير بالبنزين، و بأنها لا تسير اكثر من ١٥٠,٠٠٠ كم، وتتميز أيضا بوجود فرش قماش، وفتحة سقف، ومشغل دي في دي، ومبدل أقراص، وحساسات خلفية.

توجد سيارة هوندا انتيجرا ٢٠١٧ بمدينة جدة وسعرها ١٥,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل +966591274769,0591274769.

سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٦ مستعملة للبيع

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٦ بلونها الأبيض وماكينتها التي تسير بالبنزين.

وايضا ناقل الحركة الاتوماتيك، وتتميز أيضا بزجاج، ونظام ذكي لركن السيارة، ومرايات ضم للاغلاق، وريموت كنترول.

توجد سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٦ بمدينة القريات وسعرها ١٦,٠٠٠ الف ريال سعودي،

وبالتقسيط ١,٠٠٠ ريال سعودي ومقدم ٥,٠٠٠ ريال سعودي

+966590166300,0590166300.