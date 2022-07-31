نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية 1443 وطريقة التقديم على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث إن ذلك السؤال هو أحد الاسئلة المتكررة من العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين في الدخول إلى مجال ريادة الأعمال وفتح مشروعات جديدة وذلك لأن يعرفون الشروط التي يجب إن تتوافر من أجل التقديم على ذلك التمويل.

قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل

تمويل العمل الحر هو أحد برامج التمويل التي تقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين الراغبين في فتح مشروع صناعي أو تجاري والدخول في ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية، حيث إن يتم تقديم التمويل للمواطن ويتم سداد الأقساط على فترات تصل إلى ستون شهر ويتم التمويل طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.

طريقة التقديم على تمويل العمل الحر

تستطيع القيام بعملية التقديم على تمويل العمل الحر المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية السعودي من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم كلمة السر.

في حالة عدم امتلاك حساب علي موقع البنك تستطيع إنشاء حساب.

بعد تسجيل الدخول تقوم باختيار من الصفحة التمويل.

بعد ذلك اختيار تمويل العمل الحر.

تكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.

الضغط على زر التقديم.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية

وضع بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي لا بد من أن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم والقبول في القرض حيث إن تلك الشروط تتلخص في السطور التالية:-

يشترط أن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المستفيد في عمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن لا تزيد مدة سداد القرض عن 40 شهر.

إذا كان المتقدم على القرض يعمل في القطاع الخاص يجب أن لا يزيد الراتب الشهري له عن 20 ألف ريال.

يجب تقديم ضمانات للتقديم على القرض.

مميزات قرض العمل الحر

هناك عدد من المميزات الخاصة بقروض العمل الحر والتي يتم تقديمها للمواطنين من قبل وزارة الموارد البشرية وهي على النحو التالي :-