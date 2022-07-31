نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد التسجيل وطريقة الاستعلام عن الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يعتبر هذا السؤال أحد أبرز الأسئلة التي قد تدور في أذهان الكثير من المتقدمين في معاش الضمان الاجتماعي وذلك لأن يعرفون تاريخ صرف أول دفعة بعد أن تتم عملية القبول في المعاش حيث قد يتأخر الصرف بسبب مراجعة الطلب في بعض الأحيان.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

معاش الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أنظمة المساعدات المالية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى بعض الفئات في المجتمع السعودي من أجل مساعدتهم في تحسين حالتهم المادية أو توفير لهم نوع من الدخل الإضافي بجانب الدخل الأساسي لهم وذلك من أجل تحسين الحالة المادية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

تتم عملية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي إلكترونياً من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية التسجيل في الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تكتب اسم المستفيد ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة به في المربع المخصص له.

تكتب جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك في الحقول المخصصة لها.

كتابة رقم الحساب البنكي ورقم الآيبان.

الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التسجيل في المعاش.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد التسجيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يتم صرف الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي بعد مرور شهر واحد على القبول في المعاش حيث يتم الصرف في الشهر التالي مباشرة، ويمكن أيضاً القيام بالاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الإنترنت.

اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

تكتب رقم السجل المدني في المربع المخصص له.

تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط على زر الاستعلام الموجود أسفل الصفحة.

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ومن الجدير بالإشارة إلى أن الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور سوف يتم صرفها خلال ساعات من كتابة هذا السطور وإرسالها إلى حسابات كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي على أن يتم السماح لكل من تم رفضه لأي سبب بتقديم اعتراض على نتائج الأهلية الخاصة بهم ويتم الرد في فترة تصل إلى 60 يوم عمل .