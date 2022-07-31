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عمر شويل - جدة نسبة التأمينات الاجتماعية السعوديين 2022 لا يعلم البعض ما هو نسبة خصم التأمينات الاجتماعية من السعوديين 2022 ونوضح أنها هي الجزء المالي المخصص من الراتب الخاص بالموظف داخل أراضي المملكة العربية السعودية من أجل سداد المستحقات التأمينية الاجتماعية وذلك وفق قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية بشان ضوابط وشروط نسب التأمينات الاجتماعية المقتطعة من الراتب وكذلك صاحب العمل ونوضح لكم في المقالة كل ما يخص ذلك فمنذ صدور نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية 1421 بمرسوم سامي ملكي تقوم المالية باقتطاع الجزء المخصص للتأمينات شهريًا من راتب العامل وكذلك من صاحب العمل لسداد التأمينات وأتاحت المؤسسة للعاملين في القطاعات المختلفة الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والاستعلام عن الجزء المقتطع وغيره.

نسبة التأمينات الاجتماعية السعوديين 2022

ولمعرفة نسبة الخصم الخاصة بـ التأمينات الاجتماعية من الراتب الشهري للموظفين بالمملكة العربية السعودية فهنالك آلية للخصم المباشر.

بنسب مقررة من أجل التغطية التأمينية للموظف السعودي فهي 18 % تقسم بالتساوي بين صاحب العمل والعام.

وتخصم من معاش الموظف و 9 % أخرى تخصم من المؤسسة والشركة التي يعمل لديها العامل وهنالك 2 % أيضًا تخصم من أجل المخاطر .

وكذلك الإصابة تنتصف بين العامل وصاحب العمل وقد خفضت المؤسسة نسبة الاشتراك وقيمته لتكون 1 ونص في المائة من أجر الخاضع للاشتراك.

ليكون بدلًا من 2 بالمائة والإشارة إلى ذلك أنها تكون مناصفة بين صاحب العمل والعامل أو الموظف ليدفع كلًا منهما مبلغ 0.75 % .

ويدفعها كلًا منهما من يناير 2022 علمًا بان هذا القرار لا يؤثر بأي شكل على مقدار التعويض المستحق للدفع.

لكل مستفيد من برنامج ساند سواء للحالي أو القادم.

وتأتي تعديلات المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية على منح الأفراد السعوديين .

وكذلك غير السعوديين حقهم في نظام الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من خلال وظائفهم .

والذين يتم خصم منهم 2 % بشكل شهري تتحمل الشركة النصف.

وكذلك العامل النصف وذلك حماية للأخطار المهنية وتأتي تعديلات المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية على منح الأفراد السعوديين.

وكذلك غير السعوديين حقهم في نظام الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من خلال وظائفهم والذين يتم خصم منهم 2 % بشكل شهري .

تتحمل الشركة أو المؤسسة كل المبلغ ولا يتم تحميل العامل شئ وذلك حماية للأخطار المهنية التي قد تحدث للعامل أثناء تأدية عمله.