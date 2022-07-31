نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تقسيط ايفون ١٣ برو ١٢٨ داخل عروض جرير الأسبوعية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تقسيط ايفون ١٣ برو ١٢٨وما هو أفضل سعر ايفون 13 برو 128 في السعودية بعد أن ارتفعت الأسعار وهل التقسيط متوفر بدون فوائد وبدون الدفعة الأولى لدى مكتبة جرير ايفون؟ فهناك العديد من الأسئلة التي تراود الكثير من محبي سلسلة ايفون وجميعها تتعلق بالأسعار والمواصفات وأيضًا إمكانية التقسيط، وقد وفرت الشركة إصدارات بسعة تخزين تختلف عن بعضها البعض، وأقلها هو 128 جيجا بايت، لذا سنتعرف على أبرز مواصفات ايفون 13 برو 128 وما هي قيمة التقسيط وفترة سداد المتاحة في مكتبة جرير.

كم تقسيط ايفون ١٣ برو ١٢٨

الايفون من الجوالات المتميزة والتي لها عملائها من جميع أنحاء العالم وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، وقد قدمت مكتبة جرير عروض جديدة على جميع أجهزة أبل من بينها أجهزة الايفون، وهناك من يسأل كم تقسيط ايفون ١٣ برو ١٢٨ وقد أتاحت المكتبة فرصة التقسيط للجوال على مدار ثلاث سنوات بقيمة دفعة 195 ريال سعودي، ويمكن الاشتراك بها من خلال نظام تقسيط المشتريات.

سعر ايفون ١٣ برو ١٢٨

أما عن الشراء بسعر الكاش فهي خدمة أيضًا متوفرة لدى مكتبة جرير ويمكن الاشتراك في العروض الأسبوعية للحصول على الجوال بسعر 4199 ريال سعودي للنسخة 128 جيجا بايت شاملة لضريبة القيمة المضافة وهي نظام جديد قامت الحكومة السعودية بفرضه على جميع السلع والمنتجات التي تقدم إلى المواطنين والمقيمين.

مواصفات ايفون 13 برو 128 جيجا

لم يكن نجاح منتجات شركة أبل وليد اللحظة بل إنها تسعى منذ سنوات أن تكون قاعدة عريضة من المستخدمين ولهذا وفرت سلسلة أيفون ونجحت بالفعل في أن تكون هي الأولى ولها الريادة في مجال الجوالات الذكية وقدمت ايفون 13 برو بمساحات تخزين مختلفة وبمقاس شاشة 6.1 بوصة ودقة كاميرا 12 ميجا بيكسل أمامية وخلفية مع إمكانية استخدام الوضع الليلي والتقريب البصري.

ويمكن أيضًا استخدام المعالج وتثبيت عدد من الألعاب الذكية والتطبيقات أيضًا منها الخاص بالتواصل الاجتماعي إذ أنه سداسي النواة، وبه بطارية ليثيوم أيون ويتم شحنه بالاعتماد على خاصية الشحن السريع السلكي واللاسلكي أيضًا ويدعم الجهاز الفلاش وبه درع سيراميك من أجل العمل على حماية الشاشة.