منصة دعم سكني sakani.sa حجز أرض سكنية مجانية شروط استحقاق الدعم السكني iam.gov.sa

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عمر شويل - جدة منصة دعم سكني sakani.sa/auth حجز أرض مجانية سكنية مجانية sakani.sa/auth وكيفية وألية وشروط التسجيل والتقديم على موقع سكني من خلال النفاذ الوطني الموحد www.iam.gov.sa على تطبيق سكني المطور الذي يُتيح أفضل طريقة للتسجيل في سكني الأراضي المجانية، كما سنتناول طريقة دخول سكني عن طريق النفاذ الوطني، وموعد صرف ونزول وإيداع الدعم السكني بحسابات المستفيدين، وكذلك طريقة التسجيل والتقديم وشروط الاستفادة من الدعم، هذا وقد أصبح دعم سكني معلق ومعطل نظرا لكثرة الزيارات على الموقع خلال الفترة الماضية.



منصة دعم سكني sakani.sa حجز أرض سكنية مجانية شروط استحقاق الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أنه طلب دعم سكني على المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهي خدمة أتاحتها وزارة الإسكان، حيث تستهدف الوزارة سهولة التسجيل في قوائم الوزارة لطلب الدعم السكني، وذلك بعد التحقق من أهلية الراغبين في التسجيل وفق شروط وضوابط مُعلنة للحصول على دعم سكني، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية، حيث يتم قبول الطلب أو رفضه إلكترونيا من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يمكنها التحقق من بينات مقدم الطلب، حيث تمتلك تلك الجهات قاعدة بيانات المواطنين .

طريقة ومتطلبات التسجيل على منصة سكني النفاذ الوطني الموحد

رابط تسجيل الدخول والتسجيل على منصة بوابة سكني

موعد نزول وصرف وإيداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2022

يتم صرف وإيداع الدعم السكني الشهري، وذلك في الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وبما أن هذا اليوم لا يوافق الإجازة الأسبوعية، فسوف يتم نزول الدعم السكني وإيداعه بحسابات العملاء يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2022، ويتم الصرف لجميع المستفيدين من برنامج الدعم السكني.

شروط التسجيل في منصة سكني للأراضي المجانية

الجنسية السعودية.

العمر لا يقل عن 25 عام.

يجب أن يكون متزوج وليس أعزب.

الدعم التمويلي لأصحاب الدخل الثابت الذي يضمن سداده للقرض.

نسبة دعم التمويل وفق دخل المستفيد.

لا يجوز في المتقدم أن يكون متملك مسكن وقت التسجيل.

دعم سكني تكون لمرة واحدة، وأن لا يكون المستفيد قد حصل على دعم للسكن من قبل.

يمكن تقليل الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

باقات الدعم السكني الجديدة

باقة دعم للمساعدة على سداد المبالغ المالية للحجز.

باقة دعم الإيجار للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار.

باقة الأثاث ويتم فيها تقديم مبالغ مالية لا تسترد للراغبين في تأثيث المنزل.

باقة البناء الذاتي للفائزين بقطع أراضي من الوزارة.

باقة تجديد المنزل والتي يتم المساعدة في تجديد المنزل.

التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد”

صرح القائمون على أمر برنامج منصة سكني عن إمكانية التسجيل لحجز الأراضي السكنية المجانية عن طريق رابط موقع منصة سكني، حيث بدأ التسجيل بالفعل منذ صباح يوم الخميس 20 يناير 2022، والتسجيل متاح حالياً، وبعد التسجيل على المتقدم أن ينتظر وصل رسالة نصيه له على تطبيق سكني، لتحدي هل تم قبوله أو رفضه.