رابط تسجيل دخول منصة دعم سكني نفاذ sakani.housing.sa شروط حجز أرض مجانية وقرض مدعوم

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة دعم سكني نفاذ sakani.housing.sa لتقديم طلب الحصول على وحجز قطعة أرض سكنية مجانية على موقع سكني النفاذ الوطني الموحد، وكذلك موعد صرف الدعم، هذا وقد تم إتاحة تسجيل طلب قطعة أرض سكنية مجانا وفق شروط وضوابط أعلنتها منصة سكني، ويستفيد من مبادرة توزيع الأراضي المجانية العديد من فئات المجتمع السعودي أصحاب الدخل المحدود، هذا وقد تم نزول وصرف الدعم السكني للشهر الحالي، يترقب مستفيدي الدعم السكني وذلك في موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين بالبنوك، حيث لا يزال موعد إبداع الدعم السكني يشغل حيز كبير من عمليات البحث، خاصة بعد الإعلان عن اعتمد صندوق التنمية العقارية عن اتخاذ قرار بتوحيد موعد إيداع وصرف ونزول الدعم السكني لمستفيدي برنامج “سكني”، وذلك بموجب ما تكشف عنه الاجتماع الافتراضي والذي ترأسه ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك يترأس مجلس إدارة الصندوق العقاري.

رابط تسجيل دخول منصة دعم سكني نفاذ sakani.housing.sa شروط حجز أرض مجانية

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق العقاري قد شمل ميعاد مُحدد لصرف الدعم السكني بالإضافة لجدول أعماله مناقشة واستعراض مستهدفات الوزارة والصندوق للدعم السكني للعام الحالي، هذا وقد صرح منصور بن سعيد بن ماضي المشرف العام على الصندوق العقاري بان هذا الاجتماع قد ناقش التمويل العقاري المدعوم وتنمية التمويلات العقارية بهذا الصدد، وكذلك استعرض الاجتماع مؤشرات أداء عملاء الصندوق، ومدى رضا العملاء.

موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2022 وما المقصود بالإسكان التنموي

وتجدر الإشارة إلى إلى أنه قد تم صرف دعم سكني في الموعد المُحدد سلفاً وتم نزول الدعم السكني في حسابات المستفيدين والمستحقين لهذا الدعم، وذلك في يوم الرابع والعشرون من كل شهر من السنة الميلادية، وذلك حتى يكون الصرف معلوم لجميع المستفيدين من دعم الصندوق العقاري، أما عن موعد صرف ونزول إيداع الدعم السكني، وتم نزول دعم سكني يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2022، وبذلك يكون صرف الدعم السكني في الموعد المتعارف علية، وذلك لعدم تزامنه مع يوم إجازة رسمية أو أسبوعية.

أنواع المنتجات السكنية من خلال دعم سكني وأسباب تحديد موعد صرف الدعم السكني

ومن الجديد بالذكر أن سبب تحديد موعد صرف الدعم السكني وتحديده بيوم 24 من كل شهر ميلادي، وذلك بسبب حرص الصندوق العقاري للتنمية العقارية والقائمين على برنامج سكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بسبب حرصهم على تمكين الفئات المستفيدة من برنامج دعم سكني الشهري من الصرف قبل إيداع الراتب الشهري.

نسبة دعم سكني

وتجدر الإشارة إلى إلى موافقة أن مجلس إدارة الصندوق العقاري على تمديد مهلة استلام المتبقي من دفعات القروض المباشرة، ويأتي هذا التمديد في إطار تقدير الصندوق لظروف المواطنين الذيم لم يتمكنوا من استكمال البناء بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا في الفترة السابقة، والتي أثرت سلبا على عملية البناء، ومن أهم البرامج السكنية التي انطلقت بالمملكة مؤخراُ، جمعية جود الإسكان لدعم الإيجار، هذا وقد أهاب، الصندوق بالمستفيدين سرعة استكمال البناء، وكذلك استلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.

حاسبة الدعم السكني لحساب نسبة دعم وزارة الإسكان

يمكن التعرف على نسبة الدعم السكني من خلال رابط حاسبة الدعم، وتعتبر حاسبة الدعم من الأدوات التي يمكن من خلالها حساب نسبة الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان للمستحقين للدعم السكني،سواء كان هذا الدعم للوحدات السكنية المنتهية والجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو للقروض العقارية. كيفية التسجيل في منصة سكني للاستفادة من مميزات الدعم زيارة الموقع الإلكتروني “منصة سكني وزارة الإسكان السعودية“. تسجيل الدخول بحساب المستخدم الذي تم تسجيله سابقا. لإدخال رقم الهوية الوطنية. من ليس لدية حساب يمكنه إنشاء حساب جديد. رابط تسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحدة لوزارة الإسكان يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول. مميزات الحصول على دعم برنامج القرض العقاري يمكن الحصول من برنامج الدعم السكني على دعم نسبته 100%، لأصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 14,000 ريال “أساسي وبدل سكن”، وذلك بعدما يتم استقطاع التأمينات ومعاش التقاعد.

تختلف نسبة الدعم حسب الدخل للمستفيد، فتزيد نسبة الدعم كلما قل الدخل.

الدعم السكني تُجيزه الجهات والهيئات الشرعية.

قيمة تمويل الدعم العقاري تصل إلى 500 ألف ريال.

التسجيل للاستفادة من الدعم السكني يكون إلكترونيا على منصة سكني.

إتاحة تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

يمكن التنازل عن طلب استحقاق القرض للأقارب من الدرجة الأولى.

يقدم البرنامج مهلة عامين للمستفيد الذي صدر له رقم طلب، والمهلة تبدأ من تاريخ صدور رقم طلب الاستفادة من البرنامج

البرنامج يقدم إعفاء المستفيد وإسقاط التمويل وذلك في حالة العجز الكلي.

يتم إعفاء ورثه المستفيد وإسقاط كامل التمويل لبمتبقي، ويتبع ذلك إسقاط إيداع مبلغ الدعم عن المستفيد. باقات الدعم السكني الجديدة باقة دعم للمساعدة على سداد المبالغ المالية للحجز.

باقة دعم الإيجار للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار.

باقة الأثاث ويتم فيها تقديم مبالغ مالية لا تسترد للراغبين في تأثيث المنزل.

باقة البناء الذاتي للفائزين بقطع أراضي من الوزارة.

باقة تجديد المنزل والتي يتم المساعدة في تجديد المنزل. التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد” حجز أرض مجانية صرح القائمون على أمر برنامج منصة سكني عن إمكانية التسجيل لحجز الأراضي السكنية المجانية عن طريق رابط موقع منصة سكني، حيث بدأ التسجيل الفعلي صباح يوم الخميس 20 يناير الماضي 2022، على رابط التسجيل في منصة بوابة سكني نفاذ sakani.housing.sa وبعد التسجيل على المتقدم أن ينتظر وصل رسالة نصيه له على تطبيق سكني، لتحدي هل تم قبوله أو رفضه.

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