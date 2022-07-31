طريقة التقديم على ترقية المعلمين 1444 والشروط

طريقة التقديم على ترقية المعلمين 1444 .. يبحث الكثير من المعلمين داخل المملكة العربية السعودية عن الشروط اللازمة والإجراءات الضرورية من أجل التقدم بطلب ترقية في المؤسسات التعليمية وكذلك في المدارس فتكثر عمليات البحث عن الكلمات التالية وهي طلب ترقية المعلمين بالسعودية وغيرها من العبارات البحثية التي يقبل عليها ونوضح لكم تلك الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني كامل وكذلك الرد على كل الطلبات وكيفية الاستفسار عن الترقيات وشروط ترقية المعلم.

طريقة التقديم على ترقية المعلمين 1444

وتقدم الكثير من الخدمات للمواطنين وكذلك للموظفين والعمال والمعلمين عبر الإنترنت على المواقع الرسمية التي تعلنها المملكة العربية السعودية فتعتبر خدمة ترقية الموظفين من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة عن طريق نظام فارس الإلكتروني فهو يسهل على الكثير التقديم بالطلبات وكذلك الرد عليها تحقيقًا للربط الإلكتروني بالتعليم.

وبالنسبة للخطوات المطلوبة من أجل التقدم بطلب ترقية للمعلمين 1444 :-

فكل ما عليك فعله هو الدخول على الإنترنت من أي هاتف جوال ثم فتح نظام فارس للخدمات الإلكترونية الذاتية .

وبعدها تقوم بتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور وبعدها تتوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة .

واختيار الخدمة الذاتية وسيطلب منك الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية عنك.

تقوم بإدخالها ورفع صورة من الرخصة المهنية عبر المنصة والضغط على تقديم الطلب.

شروط الحصول على ترقية المعلمين

وإذا كنت تتساءل عن الشروط الخاصة بالموظف الذي يطلب الترقية فقد اشترطت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة شروط أهمها