طريقة التقديم على ترقية المعلمين 1444 والشروط

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طريقة التقديم على ترقية المعلمين 1444 .. يبحث الكثير من المعلمين داخل المملكة العربية السعودية عن الشروط اللازمة والإجراءات الضرورية من أجل التقدم بطلب ترقية في المؤسسات التعليمية وكذلك في المدارس فتكثر عمليات البحث عن الكلمات التالية وهي طلب ترقية المعلمين بالسعودية وغيرها من العبارات البحثية التي يقبل عليها ونوضح لكم تلك الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني كامل وكذلك الرد على كل الطلبات وكيفية الاستفسار عن الترقيات وشروط ترقية المعلم.
طريقة التقديم على ترقية المعلمين 1444
وتقدم الكثير من الخدمات للمواطنين وكذلك للموظفين والعمال والمعلمين عبر الإنترنت على المواقع الرسمية التي تعلنها المملكة العربية السعودية فتعتبر خدمة ترقية الموظفين من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة عن طريق نظام فارس الإلكتروني فهو يسهل على الكثير التقديم بالطلبات وكذلك الرد عليها تحقيقًا للربط الإلكتروني بالتعليم.
- وبالنسبة للخطوات المطلوبة من أجل التقدم بطلب ترقية للمعلمين 1444 :-
- فكل ما عليك فعله هو الدخول على الإنترنت من أي هاتف جوال ثم فتح نظام فارس للخدمات الإلكترونية الذاتية .
- وبعدها تقوم بتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور وبعدها تتوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة .
- واختيار الخدمة الذاتية وسيطلب منك الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية عنك.
- تقوم بإدخالها ورفع صورة من الرخصة المهنية عبر المنصة والضغط على تقديم الطلب.
شروط الحصول على ترقية المعلمين
وإذا كنت تتساءل عن الشروط الخاصة بالموظف الذي يطلب الترقية فقد اشترطت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة شروط أهمها
- أن يكون المعلم طالب الترقية حاصلًا على رخصة مهنية وأن يكون تابعًا لوزارة التعليم
- ويقدم طلب الترقية بالمهارات والخبرات اللازمة وكذلك قضاء مدة 4 سنوات في وظيفته الحالية
- وكذلك أن يتم ترقيته بشكل تدريجي وليس القفز بين الدرجات الوظيفية الأداء الوظيفي خلال آخر 3 سنوات للمعلم جيد جدًا
- ويجب أن يصل إلى نقاط الحد الأدنى باختبارات التطوير المهني للمعلم
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