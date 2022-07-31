رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 2022 الضيافة الجوية للجنسين والأوراق المطلوبة مع الشروط

وظائف الخطوط الجوية السعودية 2022 الضيافة الجوية للجنسين، حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكات الإنترنت، عن فتح باب الانضمام لطاقم الخدمات الجوية بالخطوط السعودية، وذلك للمواطنين والمواطنات من أبناء الشعب السعودي وفقاً لبعض المعايير المحددة للالتحاق بوظيفة مضيف جوي أو مضيفة جوية، ونستعرض فيما يلي أهم هذه الشروط اللازمة للالتحاق بوظائف الخطوط الجوية السعودية والمستندات ورابط التسجيل.

وظائف الخطوط الجوية السعودية 2022

توفر شركة الخطوط الجوية السعودية فرص عمل للمواطنين في المملكة العربية السعودية كمضيفين، لضمان سلامة الركاب وراحتهم على متن الرحلات الجوية السعودية، على أن يكون المرشح الناجح قادر على العمل بشكل مستقل وأداء فعال مع فريق طاقم المقصورة، وتتيح له هذه الفرصة تطوير مسار حياته المهنية طول مدة تجربة الطيران مع مضيف طيران وحتى منصب المدير.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

يجب تقديم السيرة الذاتية للمتقدم حديثة. كما يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية لمدة 6 أشهر على الأقل. وكذلك تقديم جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل. بينما يجب الحصول على 72 درجة كحد أدنى في اختبار اللغة الإنجليزية قياس. وفي حالة حصول المتقدم على شهادة المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق معادلة من وزارة التعليم. كما يجب تقديم شهادة المؤهل العلمي موضح بها المعدل التراكمي للدرجات (الثانوية العامة كحد أدنى). ويعتبر الطلب لاغياً في حالة عدم تقديم كافة المستندات التي تم تحديدها. بينما يجب اجتياز الفحص الطبي وإحضار برنت من موقع أبشر يوضح عدم وجود التزامات مالية مثل (مخالفات مرورية – رسوم أمنية) على المترشح. والجدير بالذكر أنه وفقاً لسياسة السعودية سيكون مضيف الطيران ملزماً بوظيفة الطيران فقط.

كيف اقدم على الوظائف التعليمية في جدارة 1444 masar.sa شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

شروط التقديم على وظائف الخطوط الجوية

لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 30 عام ميلادياً.

الحصول على شهادة الثانوية العامة كمؤهل أدنى.

واجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة في السعودية.

ويجب إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً.

كما يشترط اللياقة الطبية.

بينما يناسب الطول والوزن وفقاً للمخطط القياسي.

رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 1444

وقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية على رابط التقديم، وأنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط اللازمة والتقديم عبر بوابة التوظيف من خلال الروابط التاليـــــة: