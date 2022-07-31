نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القصيم التسجيل والقبول في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1444 qu.edu.sa في المقال التالي
جامعة القصيم التسجيل والقبول في مرحلة البكالوريوس، حيث أعلنت جامعة القصيم بعمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التسجيل لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1444، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية المحددة للتقديم، كما حددت الجامعة الجدول الزمني للقبول على أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة اليوم الأحد 31 يوليو 2022 للطلاب، ويتم غداً الاثنين فتح باب التقديم طالبات فقط، ويتم غلق بوابة التقديم يوم الخميس 4 أغسطس الموافق 6 محرم 1444، ولهذا نقدم لك عزيزي الزائر الكريم رابط التسجيل جامعة القصيم في مرحلة البكالوريوس 1444.
موعد التسجيل في جامعة القصيم 1444
لقد حددت عمادة جامعة القصيم الجدول الزمني لفتح باب التقديم لطلبات الطلاب اليوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، وغداً الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 يتم استقبال طلبات الطالبات، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وسوف تعلن نتائج القبول النهائية يوم الثلاثاء 9 أغسطس، ويتم الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول الإلحاقي للطلاب يوم الأحد 14 أغسطس 2022.
شروط القبول في جامعة القصيم
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
- كما يجب أن يحصل على شهادة الثانوية خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
- بينما يجب اجتياز المقابلات الشخصية أو اختبارات القبول التي تضعها الكلية أو المركز الوطني للقياس.
- ولابد من اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس للطلاب.
- وفي حالة أن المتقدم موظفاً في الجهات الحكومية أو الخاصة يجب تقديم موافقة جهة العمل.
- وكذلك يجب اجتياز الطلاب في اختبار التحصيلي للتخصصات العلمية فقط.
- واجتياز الطالبات في اختبار التحصيلي جميع التخصصات.
- ولا يمكن للمتقدم أن يكون مفصولاً من جامعة القصيم مسبقاً أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو أخلاقية.
جامعة القصيم التسجيل والقبول في مرحلة البكالوريوس
- الدخول على الموقع الرسمي جامعة القصيم.
- والضغط على كلمة طلب قبول من الصفحة الرئيسية.
- كما يجب النقر على طلب قبول جديد للطلاب والطالبات.
- بينما يتم إدخال البيانات المطلوبة وبيانات الاتصال بشكل دقيق مع التأكد من صحتها.
- ويجب إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتأكد من صحتها بعد المراجعة.
- واختيار التخصص وترتيب الرغبات المطلوبة.
- كما يجب الموافقة على كافة الشروط المحددة للالتحاق بالجامعة والنقر على زر المتابعة.
- وأخيراً الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
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