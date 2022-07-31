بعد رفض الطلب.. خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالسعودية

خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 كان التساؤل بشأن كيفية تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطوّر للعام الهجري الجديد 1444هـ هو من أكثر التساؤلات التي يكتظ بها مؤشر البحث العالمي “جوجل”، حيث أن بعض مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي قد يتأخر ميعاد الصرف لهم في بعض الأحيان وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر ميعاد الصرف، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد هذه الأسباب مع شروط الاستحقاق وسنقدم لكم ذلك بالتفصيل فيما يلي.

كيفية تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطوّر؟

يبدأ المستفيد بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية من خلال رابطها الخاص.

من خلال رابطها الخاص. ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك على المنصة.

في حالة تسجيلك برقم الهوية قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية وكلمة المرور الخاصة بكظز

ثم قم بكتابة كود التحقق المرئي أمامك حتى تتم عملية التسجيل.

اختر الطلبات المناسبة لك من خلال القائمة الرئيسية الموجودة على واجهة الموقع.

ثم قم بالنقر على رمز العين وستجد أهليتك للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

يمكنك بعدها التعرّف على الأسباب التي جعلت راتبك يتأخر أو جعلك غير مؤهل للحصول على راتب الضمان.

ثم قم بالنقر على زر “إرفاق”.

ارفق كل الصور والمستندات التي تفيد استحقاقك للمعاش وتثبت أهليتك.

ثم انقر على “تقديم” وسيتم الرد عليك بعد النظر في طلبك.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر

من أهم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطن حتى يكون مستحقًا لراتب الضمان ما يلي:-