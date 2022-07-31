نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة Jadara 1444 بنظام التعاقد الرسمي وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث آلاف من مواطني المملكة العربية السعودية من الشباب والفتيات عن طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التوظيف للجنسين على 11 ألفًا و547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي تطبيقًا للقوانين التي تعلنها وزارة الموارد البشرية بدءًا من صباح اليوم الثاني من شهر محرم الموافق ميلاديًا الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، وأتاحت الوزارة هذه الوظيفة للعام الدراسي الجديد 1444 هجريًا عبر نظام جدارة الالكترونية بالخطوات التي سنوضحها تباعًا.

وظائف جدارة التعليمية

انطلق التقديم على وظائف التعليم بالمملكة العربية السعودية بالشروط التي آلت إليها الوزارة في التاسعة صباح اليوم على أن يستمر لمدة أسبوعًا كاملًا ليتم غلق باب الترشح يوم الأحد القادم التاسع من محرم الموافق اليوم السابع من أغسطس المقبل وتحديدًا في الثانية عشر من منتصف الظهيرة على أن يتم الإعلان عن نتائج القبول في الوظائف المعلن عنها يوم السبت الموافق 15 محرم 13 أغسطس 2022.

التخصصات المتاحة

حددت وزارة التعليم التخصصات المطلوبة وتدور حولها تلك الوظائف الشاغرة والتي تتمثل في:

الفيزياء.

الكيمياء.

اللغة الإنجليزية.

الأحياء.

الرياضيات.

المهارات الرقمية.

إدارة الأعمال.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة

حرصنا تسهيل عملية التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة مسار وأوضحنا الخطوات في نقاط سلسة ومبسطة لا تحتاج إلى وقت كبير:

التوجه إلى موقع جدارة الالكتروني. سجل الدخول إلى البرنامج من خلال ادخال اسمك وكلمة المرور. ستظهر أمامك صفحة إعلان تحتوي على سياسة حول البحث عن العمل بشكل جدي لابد من قرائتها. اختر الوظيفة المناسبة لك من بين فرص العمل الشاغرة وترتيب الرغبات المكانية.

ويبدأ النظام الالكتروني للبرنامج في فحص طلبك ومعالجته والرد عليك في الموعد المحدد المذكور آنفًا.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444

وضعت الوزارة طبقًا للائحة المطبقة بعد المعايير التي لابد من توافرها في أي متقدم يختار وظيفة ملائمة لمؤهلاتها الدراسية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة علمية بدرجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص المتقدم إليه.

تحقيق الشروط اللازمة والمطلوبة مهنيًا لممارسة مهنة التعليم في المملكة.

تطابق المعايير المعلنة على المرشحين من الذكور والإناث.

معادلة الشهادة الجامعية التي أصدرتها جامعة آخرى من خارج محيط المملكة.

ويعد نظام جدارة واحدًا من أهم المنصات السعودية التي تعمل كوسيط بين الوظائف الحكومية وغيرها والباحثين عن فرص عمل.