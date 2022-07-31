نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن صرف معاش التقاعد قبل الستين؟.. التأمينات تزف بشرى سارة بالتزامن مع إيداع الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب موعد صرف رواتب التأمينات الاجتماعية تساءل البعض هل يُمكن صرف معاش التقاعد قبل الستين؟ وما هو موعد إيداع الرواتب في حساب المشتركين، ومن هم أفراد العائلة المستحقين لمعاش التأمينات، هذا وتفاصيل أكثر سنقوم بتوضيحها عبر التالي.

صرف معاش التقاعد قبل الستين

يستطيع المشتركون بنظام التأمينات الاجتماعية من صرف معاش التقاعد قبل الستين والتوقف عن العمل أيضا، ولكن في بعض الحالات التي حددتها المؤسسة وتلك هي البشرة السارة التي تزفها المؤسسة العامة للتأمينات قبل إيداع الرواتب، وتتلخص في الآتي:

أن يمضي الشخص 300 شهرا مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية وتصل تلك الفترة إلى 25 عام، ويحق للمشترك بعض انقضاء تلك المدة من صرف المعاش قبل بلوغ سن الستين وهو سن التقاعد. إذا استمر عمل المشترك بالأعمال الشاقة التي تؤثر على الصحة مثل أعمال المناجم والحفر وتكسير الحجارة لمدة 120 شهرا، أو إذا كان يعمل لمدة خمس سنوات متواصلة بتلك الأعمال الصعبة يمكنه من صرف المعاش إذا وصل سن الخمسين أي قبل سن التقاعد. يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك في حالة صدر بحقه حكم بالسجن وقد كانت مدة اشتراكه تجاوزت 120 شهرا. يصرف المعاش لأسرة المشترك في حال اختفائه أو فقدانه لمدة ستة أشهر فهنا يعامل معاملة الشخص المتوفى.

أفراد العائلة المستحقين لمعاش التأمينات

تستطيع أفراد عائلة المشترك من صرف معاش التقاعد في حالة وفاة أو عجز المشترك عن العمل، وأفراد العائلة المستحقين للمعاش هم:

زوجة المتوفى إذا كان مشترك بنظام التأمينات، والمطلقة رجعيا (إذا تم الوفاة في فترة عدة الطلاق).

أرمل الزوجة المشتركة بالتأمينات.

بنات الشخص المتوفى المشترك حتى يتزوجن، وإذا تزوجت ووقع الطلاق يمكنها استعادة صرف المعاش.

الأبناء من الذكور الذين هم أقل من 21 عام.

الأب والأم إذا كان المشترك المتوفى يعولهم حتى تاريخ وفاته.

الجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك حتى وفاته.

أبناء وبنات الأبناء إذا كان المشترك يعولهم في حياته وحتى وفاته.

متى ينزل معاش التقاعد

تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإيداع الرواتب في خلال الساعات القادمة، على أن يتم الصرف في أول الشهر الميلادي، وغدا هو أول أيام شهر أغسطس لعام 2022 لهذا يستطيع المشتركون صرف رواتب المعاش التقاعدي ما لم يطرأ أي جديد، وبذلك نكون قد وضحنا هل يمكن صرف رواتب المتقاعدين قبل سن الستين، وذكرنا الحالات التي يستطيع المشترك أو أفراد عائلته من صرف المعاش المبكر، وبينا أيضا موعد إيداع رواتب التأمينات لشهر أغسطس.