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عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور هو من أحدث أنظمة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة السعودية، والذي يُتيح ألية للاعتراض على أهلية استحقاق دعم وزارة الموارد البشرية إلكترونيا، كما تُعتبر شروط الإقامة والمواطنة أحد شروط الاستحقاق وتجدر الإشارة إلى أن شرط المواطنة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي يستثنى منه المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، وكذلك ألأرمله الأجنبية للمواطن سعودي الذي توفي وترك لها أولاد منه، كما يستثنى من شرط المواطنة أبناء الأرملة السعودية الجنسية من زوج أجنبي، أما عن الفئات المستفيدة من برنامج معاش الضمان الاجتماعي فئات عديدة سنوردها لاحقاً بهذا التقرير.

نظام الضمان الاجتماعي المطور “شروط الإقامة” آلية اعتراض عدم استحقاق الأهلية إلكترونيًا

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

إدخال البيانات الشخصية وتشمل (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم هاتفك الجوال)

اختار كلمة مرور مناسبة لك ولا تقل عن 6 أرقام وحروف بالإنجليزية، على أن تبدأ بحرف كابتل ثم حرف اسمول وبعض الأرقام وأحد الرموز.

اضف كلمة المرور مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور.

أنقر على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك رمز التحقق على هاتفك الجوال الذي قمت بإضافته عند التسجيل وذلك لتوثيق هاتفك الجوال.

النقر على أيقونة توثيق.

بعدها يمكنك التسجيل على الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

ثم استكمل التسجيل تبعاً الفيديو السابق.

نظام الضمان الاجتماعي المطور شروط الإقامة والمواطنة آلية الاعتراض على الأهلية

الدخول على الملف الشخصي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إضافة المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك.

سيتم النظر في الاعتراض الذي تقدمت به من خلال لجنة مختصة بنظر الاعتراضات.

بعدها سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تُخبرك بنتيجة الاعتراض.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق والأهلية

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

الضمان الاجتماعي وخدماته الإلكترونية

هذا ويمكن زيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على مزيد من المعلومات، وكذلك زيارة رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، ومن الجدير بالذكر أن راتب معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ يتم صرفه بصفة دورية شهرياً، أما عن مصدر تمويل معاش الضمان فهو من صندوق أموال الزكاة، وتقتصر الاستفادة من معاش الضمان على المواطنين المقيمين بالمملكة إقامة دائمة، والذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي “التأهيل الشامل” لذوي الإعاقة والأيتام

من المقرر أن يتم صرف راتب التأهيل الشامل لأصحاب الإعاقة والأسر التي تكفُل أيتام صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، الموافق يوم 27 ذي الحجة 1443، وهو ما سيمكن مستفيدي التأهيل الشامل من تدبير متطلباتهم المعيشية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، أما بخصوص موعد راتب الضمان الاجتماعي، فمن المقرر أن يتم صرف ونزول إيداع راتب الضمان يوم الأحد 31 يوليو، الموافق الثاني من شهر المًحرم 1444.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير الموعد الرسمي المُقرر الجديد لصرف راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، كما استعرضنا معكم كافة الفئات المستفيدة من رواتب الضمان الاجتماعي، وكذلك المبالغ التي يتم صرفها وفقاً لعدد أفرد الأسر المستفيدة حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الموعد الرسمي لصرف راتب التأهيل الشامل لهذا الشهر.