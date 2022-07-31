نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التقاعد للمعلمين 1444 وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة بالتفاصيل في المقال التالي
نظام التقاعد للمعلمين لعام 1444 هو واحد من أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث علي شبكة المعلومات الدولية ، فتسعى الحكومة بالمملكة العربية السعودية دائما نحو إجراء التعديلات التي تكون في صالح المواطن أو الموظف, فقد تم عمل تعديلات بنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وكان ذلك لصالح المواطنين والموظفين بالمملكة. وقد كانت هناك بعض القيود علي المعلمين أثناء الوصول لسن المعاش فيما يخص المكافآت والشروط الخاصة بالتقاعد والتي سيتم تناولها خلال هذا المقال، والمعلم يخضع لقانون التقاعد المدني نظراً لأنه موظف بالدولة وكل من يطلق عليه لقب موظف فهو خاضع لقانون التقاعد المدني، وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل نظام التقاعد للمعلمين بالمملكة العربية السعودية لعام 1444 وما هي طريقة احتساب المكافأة بعد التعديلات.
نظام التقاعد للمعلمين لعام 1444
يعد المعلم هو أحد أهم الوظائف الموجودة بالهيئات الحكومية نظراً لما يقدمه من رسالة حياتية، فالمعلم هو اللبنة الأولى لتخريج جميع فئات المجتمع، ولهذا فكان لزاماً وكعادتها الحكومة السعودية من خلال المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بعمل التعديلات في قوانين التقاعد المدني للمعلمين والتي شملت برعايتها أيضاً فقرات تخص المعلمات، وقد كانت التعديلات كالتالي:
- يمنع القانون السعودي الحصول علي جنسيتين في نفس الوقت ولهذا فقد كان المعلم المزدوج الجنسية ليس له الحق في الحصول علي المكافأة النهائية بعد التقاعد سواء كانت بالتقاعد المبكر أو الوصول لسن المعاش، أما بعد التعديلات فأصبح لأي معلم الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة.
- قبل التعديلات كان لا يحق للمعلم الذي يعمل لدي أي منظمة أو جهة حكومية أخرى دون موافقة الحكومة السعودية في الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد، ولكن بعد التعديلات أصبح له الحق في الحصول علي المكافأة.
كيفية احتساب المعاش للمعلمين بعد التعديلات 1444
بعد الانتهاء من شرح التعديلات الخاصة بالتقاعد للمعلمين، فيمكن للمعلم بعد الإطلاع علي القوانين والأحكام حساب مكافأته الشخصية بعد انتهاء الخدمة للتقاعد وهي كالآتي:
- في حالة أن مدة الخدمة قبل التقاعد هي (10) سنوات فأقل، فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون نسبة (14%) من راتب آخر شهر وذلك عن كل سنة خدمة.
- أما في حالة أن مدة الخدمة قبل التقاعد هي (10) سنوات فأكثر، فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون نسبة (11%) من راتب آخر شهر وذلك عن كل سنة خدمة.
- ولم يغفل القانون عن السيدات المعلمات اللاتي قمن بالتقاعد فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهن لتكون نسبة (11%) من راتب آخر شهري وذلك عن كل سنة خدمة وذلك في حالة كون التقاعد بسبب الزواج.
وبهذا نكون قد قمنا بشرح تفاصيل نظام التقاعد للمعلمين لعام 1444 وما هي التعديلات وكذلك كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
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