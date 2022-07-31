بأقل راتب للسعودي والمقيم 20,000 بدون تحويل الراتب الشهري

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عمر شويل - جدة بالتقسيط الميسر يتمكن كل من المواطن وكذلك المقيم من فرصة الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20,000 ريال سعودي اونلاين كما يتميز هذا التمويل بأنه تمويل لا يحتاج إلى أوراق أو مستندات عند طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وقد تم تصميم هذا التمويل بالمزايا التى يحتاج إليها العملاء.

بأقل راتب للسعودي والمقيم 20,000 لدى شركة إمكان

من بين المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد قرض المشتريات المتاح بالتقسيط الميسر على 24 شهر كما أنه متاح للمواطن وكذلك الغير سعودي وقد صممت شركة إمكان تلك القرض الشخصي بالمزايا التالية

قرض المشتريات من إمكان للتمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

يتميز قرض المشتريات كذلك من شركة إمكان بأنه متوفر للمواطن والمقيم.

متاح قرض المشتريات بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

يستطيع العميل كذلك من سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر.

كما يتميز تمويل المشتريات من إمكان بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

لا يحتاج أيضاً تمويل المشتريات من شركة إمكان للتمويل إلى تحويل الراتب الشهري.

شروط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

حددت شركة إمكان للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل مساعدة العملاء المواطنين والسعوديين فى الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

طلب قرض المشتريات لدى شركة إمكان

قرض إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية وأيضاً متاح طلب التمويل اونلاين ودون الحاجة إلى زيارة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث متاح طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حاسبة التمويل الشخصي السريع والتى تمكن العميل المتقدم من حساب قيمة القسط الشهري وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان ثم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي وبعد ذلك تحديد قيمة التمويل وكذلك مدة السداد فيظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة إمكان للتمويل رقم هاتف يستطيع العميل من خلال تلك الرقم التواصل مع شركة إمكان للتمويل وكذلك معرفة المزيد من التفاصيل حول الخدمات والمنتجات التمويلية الميسرة التى تقدمها شركة إمكان والرقم هو 8001240251 كما يستطيع المتقدم من الإتصال طوال ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً.