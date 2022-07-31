رابط جداره الوظائف التعليمية 1444 eservices.masar.sa تقديم التعليم

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عمر شويل - جدة نوفر رابط جداره الوظائف التعليمية 1444 للتقديم على وظائف وزارة التعليم عبر منصة مسار الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن توفر عدداً من الوظائف التعليمية بلغ 11547 وظيفة لكلا الجنسين بنظام التعاقد الرسمي للتعيين على على رتبة معلم ممارس وهو من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهامها ومسؤولياتها، وتأتي هذه الرتبة في المرتبة الثالثة بالنسبة لسلم رواتب الوظائف التعليمية، ومن خلال المقال نوفر رابط منصة مسار للتسجيل في وظائف التعليم 1444، بالإضافة إلى بيان التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية، وشروط التعيين على رتبة معلم ممارس.

رابط جداره الوظائف التعليمية 1444

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن توفر 11547 وظيفة تعليمية على نظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية التنفيذية، وسيتم تعيين المقبولين على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وهذا يعني عدم وجود تعييناً على رتبة مساعد معلم.

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية “واس” عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية عن طريق نظام جداره الإلكتروني عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم تفعيل رابط تسجيل جديد في برنامج جدارة فور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل.

ومن المقرر أن يتم تعيين المقبولين في خمسة وأربعون إدارة تعليمية بمختلف المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الوظائف التعليمية أو رابط تقديم التعليم أو رابط الدخول إلى نظام جدارة للتقديم على الوظائف المتاحة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط جداره الوظائف التعليمية 1444 منصة مسار (eservices.masar.sa).

موعد فتح التسجيل في وظائف التعليم 1444

حددت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على وظائفها الشاغرة للتعيين على الرتبة المعلنة، ووفقاً للموعد المحدد من جانب الوزارة، فمن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في وظائف التعليم خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 31 يوليو 2022م.

ينتهي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد بتاريخ 9 محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 7 أغسطس 2022م.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

التخصصات المطلوبة الوظائف التعليمية 1444

الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

إدارة الأعمال.

المهارات الرقمية.

الفيزياء.

الكيمياء.

الأحياء.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

يشترط للتعيين على رتبة معلم ممارس ضرورة توافر التالي:

حصول المتقدم على شهادة جامعية بكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص.

حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم.

تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

انطباق شروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدم.

كما يجب الحصول على المؤهل الجامعي عن طريق الانتظام، ويمكن استثناء هذا الشرط حال عدم توافر خريجي الانتظام بشرط أن يكون المؤهل والتخصص مناسباً للتعليم، والحصول على دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام، وأن يكون الدبلوم من الجامعات السعودية أو غير السعودية “بشرط معادلته من الوزارة”، والحصول على الرخصة المهنية للتعيين على الوظائف التعليمية.

ويجب أيضاً ألا يكون قد أنهيت خدماته لأسباب تأديبية أو تم إبعاده عن التدريس لأي سبب من أسباب الإبعاد باستثناء الحالات المرضية التي تم شفاؤها بعد ثبوت ذلك بتقرير طبي من الجهة الطبية صاحبة الاختصاص، ويتاح التقديم على وظائف وزارة التعليم من خلال رابط جداره الوظائف التعليمية 1444 المرفق.