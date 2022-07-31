طريقة التقديم في الكليات العسكرية السعودية – شروط القبول

أعلم أنك تبحث عن معرفة طريقة التقديم في الكليات العسكرية خاصةً بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية للثانويه العامه، لذلك أتاحت المملكة هذه الكلية للطلاب السعوديين بسبب مميزاتها الكثيرة التي تتميز بها عن الجامعات الأخرى ولكن يوجد بعض القواعد والشروط للالتحاق بها سوف نذكرها لك في السطور التالية.

طريقة التقديم في الكليات العسكرية السعودية

قامت وزارة الدفاع السعودية بإعلان طريقة التقديم في الكليات العسكرية السعودية لخريجي الثانوية العامة لعام الجديد١٤٤٤ه‍ سيتم إيضاحها فيما يلي:

في البداية يتم التوجه إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع السعودية.

اضغط على بدء التسجيل.

أكتب جميع البيانات والمعلومات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح.

اضغط على تسجيل الدخول.

شروط القبول في الكليات العسكرية

أن تكون سعودي الأصل. حسن السير والسلوك. ليس عليك أي أحكام جنائية. حاصل على شهادة الثانوية العامة لهذا العام. غير متزوج. لا تقل نسبة مجموعك عن 80% لا يقل عمرك عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

الشروط الصحية للقبول في الكلية العسكرية

أن تكون خالي من أي مرض مزمن مثل السكر، الضغط ، القلب. لا تكون مصاب بمرض معدي مثل الربو. لا يقل الطول عن ١٦٥ سم. الوزن ٥٢ كجم. تنجح في كافة الاختبارات الطبية.

ماهي أفضل الكليات العسكرية في السعودية؟

الملك خالد العسكرية.

الأمير سلطان للعلوم الصحية.

الملك عبد العزيز الحربية.

المعهد الملكي الفني للقوات البرية.

الملك فهد البحرية.

معهد اللغات العسكري.

الملك فيصل الجوية.

ماهي المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية العسكرية؟

صورة من شهادة إثبات شخصية.

صورة شخصية حديثة ٤*٦.

تقديم صورة نتيجة اختبار القدرات العامة.

يلزم إحضار صورة من السجل الأكاديمي.

إحضار أصل شهادة التخرج.

طريقة التقديم في الكليات العسكرية تتم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع الخاصة بالمملكة، يجب أن تلتزم بجميع قواعدها حتي يتم قبولك فيها أهمها أن تكون سعودي الأصل.

لقد قمنا بتوضيح وشرح طريقة التقديم في الكليات العسكرية التي صرحت بها وزارة الدفاع السعودية، وأيضًا تم إيضاح شروط التسجيل والمستندات التي يلزم عليك إحضارها.