كم راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 و شروط التسجيل في الضمان للحصول على الدعم

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عمر شويل - جدة كم راتب الضمان الاجتماعي المطور, تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي لتوفير الدعم المادي بشكل شهري إلى الاسر المحتاجة ومحدود الدخل, فهناك أكثر من 828 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي, وبعد إعلان الديوان الملكي عن تخصيص مبلغ 10,4 مليون ريال سعودي لمستفيدي حساب المواطن و الضمان الاجتماعي وهذا لمواجهة علاء الأسعار وذلك كان بمرسوم من الملك سلمان بن عبد العزيز, ويتساءل عدد كبير جدا من الأسر السعودية قيمة الراتب الذي يحصل عليه مستفيدي الضمان و خطوات التسجيل و الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على الدعم. كم راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 يختلف قيمة دعم الضمان الاجتماعي من أسرة إلي اسرة أخري وذلك باختلاف عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية, لذلك حددت الوزارة رواتب الضمان وهي كما يبي: يحصل الفرد على دعم 1000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين يصرف لهم 1285 ريال.

أما الأسرة المكونة من 3 أفراد يصرف لها دعم 1570 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 1855 ريال.

يصرف للأسره المكونة من 5 أفراد على 2140 ريال.

الأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل على 2240 ريال.

أما الأسرة المكونة من 7 أفراد تحصل على 2710 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من 8 أفراد على دعم 3000 ريال.

الاسرة المكونة من 9 أفراد يصرف لها 3280 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من 10 أفراد على 3560 ريال.

أما الأسرة المكونة من 11 فرد تحصل على 3840 ريال.

يصرف للأسرة المكونة من 12 فرد على دعم 4130 ريال.

الأسرة المكونة من 13 فرد يصرف لها دعم 4410 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من 14 فرد على دعم 4700 ريال.

أما الأسرة المكونة من 15 فرد تحصل على دعم 5000 ريال. شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 لكي يتم قبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على الدعم لابد من مراجعة شروط التسجيل وهي: يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية, أي من أب و أم سعوديين, يستثني من ذلك المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين.

عدم إمتلاك المتقدم أصول ذات قيمة, أو أملاك أو أملاك مسجلة بأسمه أو مسكن خلاف مسكنة.

إقامة المواطن في المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحد أقصي آخر 90 يوم.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الأيواء أو مراكز الرعاية الاجتماعية مسجون.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألا يقل دخل الشهري الحد المانع للفرد وهو 550 ريال سعودي, للاسرة 1100 ريال.

التسجيل إلكترونيا وتقديم كافة المستندات و الأوراق المطلوبة للتقديم.

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