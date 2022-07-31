طريقة التسجيل في منصة احكام – كيف أتتبع الطلب في إحكام؟

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عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة السعودية طريقة التسجيل في منصة احكام بخطوات سهلة للغاية، فهي المنصة الإلكترونية الوحيدة داخل المملكة التي تُمكن المواطنين السعوديين من خدمات التملك العقاري، ومتابعة الطلبات وإلغائها إلكترونيًا، لذلك سوف نوضح لك كل ما تحتاجه لمتابعة طلبك وتعديله وأيضًا إلغائه، بالإضافة إلى أرقام التواصل المباشر التي أتاحتها الأمانة العامة.

طريقة التسجيل في منصة احكام

وفقًا للتقدم التكنولوجي الذي تسعى لتطبيقه المملكة، طرحت طريقة التسجيل في منصة احكام بواسطة رابط عبر الإنترنت، بهدف التسهيل على المواطنين كافة الخدمات العقارية.

خطوات التسجيل في منصة احكام

لتسجيل دخولك اتبع الخطوات الآتية:

ادخل على الرابط الإلكتروني الخاص بمنصب إحكام.

دون رقم الهوية الوطنية في الخانة المحددة له.

اكتب كلمة المرور الخاصة بالمنصة.

أعد كتابة الرمز المرئي كما هو.

انقر على مربع تسجيل الدخول.

سوف تحول للصفحة الرئيسية للمنصة لتتمكن من الاستفادة بالخدمات التي تقدمها.

المستندات المطلوبة في منصة إحكام

أوضحت هيئة العقارات السعودية المستندات المطلوبة داخل المنصة، وتشمل الآتي:

صورة رقم الهوية الوطنية.

صورة من عقد الوكالة، إذا كان المتقدم للطلب وكيلًا.

بيانات العقار معتمدة (المساحة، والموقع، والنوع).

وثيقة تملك العقار.

شهادة هندسية معتمدة تشمل كافة إحداثيات العقار.

نوع الطلب.

صورة من السجل إذا كان صاحب الطلب شخصية اعتبارية.

رقم منصة إحكام

أتاحت الأمانة العامة العديد من الطرق التي يمكنك إتباعها للتواصل بمنصة إحكام، وتشمل الآتي:

التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر رقم الهاتف 920035544.

عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة.

الدخول إلى حساب المنصة المتوفر على تويتر.

كيف أتتبع الطلب في إحكام؟

سجل الدخول على الرابط الرسمي لمنصة إحكام.

أدخل رقم هوية المستفيد.

دون كملة المرور في الخانة المحددة لها.

أعد كتابة الرمز المرئي صحيحًا.

انقر فوق خانة تسجيل الدخول.

اضغط على خانة طلباتي، ثم تأكد من حالة الطلب.

انقر على أيقونة استعراض وتعديل، كي تقوم الهيئة الهندسية بمراجعة الطلب.

كيفية الغاء طلب في منصة إحكام؟

سجل دخولك لمنصة إحكام من متصفح الإنترنت.

ثم انقر فوق أيقونة طلباتي من الصفحة الرئيسية.

ستظهر لك كافة الطلبات التي قمت بتقديمها، اختر الطلب المراد إلغائه.

اضغط على أيقونة تأكيد إلغاء الطلب.

كيف اعدل طلب في منصة إحكام؟

إذا كانت نتيجة الطلب هو عدم الاختصاص يتم تحويله للأمانة لإقرار النتيجة لصاحب الطلب.

وفي حالة الموافقة على التعديل الشكلي، تحول الأمانة الطلب للمحكمة المختصة.

إما إذا تضمن الطلب أكثر من تعديل، فلابد من أن البت والتأكيد على جميع طلباته.

طريقة التسجيل في منصة احكام تكون عبر رابط المنصة الإلكتروني الذي طرحته الأمانة العامة العقارية، بهدف استقبال كافة الخدمات العقارية من طلبات التملك وغيرها، بواسطة الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة احكام تتمثل في الخطوات سالفة الذكر، كما وضحنا الأوراق اللازمة لمتابعة التسجيل، وأيضًا طرق إلغاء وتعديل الطلب داخل المنصة، بالإضافة إلي توضيح أرقام التواصل مع خدمة عملاء إحكام.