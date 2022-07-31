نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة | التقديم في الوظائف التعليمية برتبة معلم ممارس 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في الوظائف التعليمية، حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية عن بداية استقبال الطلبات علي (11547) وظيفة تعليمية خالية، ويتم التقديم والقبول من جانب الوزارة بنظام التعاقد الرسمي وفق اللائحة التنفيذية الرسمية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، ويتم التقديم لدي الوزارة على رتبة (معلم ممارس) من أجل العمل بالعام الدراسي الجديد 1444هـ، وقد أكدت الوزارة بأن التقديم علي الوظائف التعليمية الجديدة يعمل علي تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تسعي وزارة التعليم لتحقيقها من أجل الاستثمار بشكل فعال بجميع الكوادر البشرية بقطاع التعليم، وسوف نوضح لكم طريقة قيام كل مستفيد بالتقديم في الوظائف التعليمية.

التقديم في الوظائف التعليمية

أكدت وزارة التعليم بأن التقديم في الوظائف التعليمية، يتم علي عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة مثل (تخصص الرياضيات، تخصص اللغة الإنجليزية، تخصص إدارة الأعمال، التخصصات الخاصة بالمهارات الرقمية، تخصص الفيزياء، والكيمياء، والأحياء).

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية

وضحت وزارة التعليم بأن هناك بعضًا من المتطلبات الواجب توافرها في أي متقدم خلال التقديم الإلكتروني، التي من بينها ما يلي:

بمجال التخصص الذي يتم التقدم به، يجب حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بمؤهل (البكالوريوس) كحد أدنى.

يشترط علي كل متقدم الحصول على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) وهو حد أدنى بمجال التخصص الذي يتم التقدم عليه.

الحصول علي معادلة الشهادة الجامعية التي يتم استخراجها من الجامعات التي بخارج المملكة من جانب وزارة التعليم.

توافر تحقق المعايير المهنية وجميع الشروط المرتبطة بمزاولة مهنة التعليم.

تطابق الضوابط والشروط الخاصة بشغل الوظائف التعليمية على كافة المتقدمين.

أماكن العمل بالوظائف التعليمية

يتم العمل بالوظائف التعليمية الشاغرة التي تحتاج إليها الوزارة بعدد من المدن السُّعُودية مثل (الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، شرورة، حفـر الباطن، الزلفي، والقويعية، وادي الدواسر، رجال ألمع، سراة عبيدة، الخـرج، النماص، والمهد، ظهران الجنوب، وعسير) وعدد آخر من المدن السُّعُودية التي تعد بحاجة لتوظيف عدد هائل من الفرص الوظيفية يصل إلى 11547 ألف فرصة وظيفية خالية.

مواعيد التقديم في وظائف وزارة التعليم

حددت وزارة التعليم عن الآلية الخاصة بالمواعيد التي سيتم بها التقديم في وظائف التعليم الخالية، ويتم ذلك عن طريق المواعيد التالية:

بداية التقديم للوظائف سوف تبدأ صباح يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الذي يوافق يوم 31 يوليو 2022، في الساعة التاسعة صباحًا.

نهاية التقديم سوف تكون يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 هـ الموافق أيضًا 7 أغسطس 2022، في تمام الساعة 12 صباحًا.

في يوم السبت الموافق 15 محرم 1444هـ الذي يوافق يوم 13 أغسطس 2022، سوف يتم الإعلان عن النتائج لجميع المتقدمين.

كيف أقدم بوظائف المعلمين الخالية بالمملكة؟

التقديم في الوظائف الخالية يتم بشكل إلكتروني سريع عبر جدارة (منصة مسار) وبعد الدخول للمنصة يتم الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار الوظائف التعليمية ثم إجراء ترتيب للرغبات المكانية، ثم متابعة الإعلانات الخاصة بوزارة التعليم الذي تخص (نتائج المرشحين) والتعرف علي الإدارة التعليمية المرشح لها، ثم حضور المقابلة الشخصية.