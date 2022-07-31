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عمر شويل - جدة متطلبات تتحصيل مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي tawasol مع بداية العام الهجري الجديد 1444، والتي يمكن من خلاله الاستعلام عن طلب مساعدة مالية وقطع أراضي سكنية مجانية، وهي مساعدات تشمل مناحي عديدة، أهمها طلب مساعدة مالية عاجلة أو التقديم على طلب منحة بقطعة أرض مجانية، أو تكفل الديوان بما يلزم من مضروفات تخص العلاج والعمليات الجراحية العاجلة، حيث يتهم قطاع عريض من مواطني ومواطنات المملكة بالاستفادة من تلك المساعدات المالية ومنح الأراضي المجانية، وسداد الديون والقروض للغارمين الغير قادرين على الوفاء بسداد تلك الديون، كما يستقبل الديوان الملكي الكثير من طلبات العلاج وإجراء العمليات الجراحية على نفقة المملكة، كما يستقبل الديوان الملكي الشكاوى لرفع من سواء الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ومؤسساتها، وأيضا شكاوى رفع المظالم.

متطلبات تحصيل مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي tawasol منحة أرض وسداد ديون

لذلك نجد باب الديوان الملكي السعودي عامر دائما بقاصديه من مواطني ومواطنات المملكة، وذلك لقضاء حوائج المحتاجين من أصحاب الظروف المالية المتعثرة، وأصحاب الدخل المحدود، والراغبين في حياة كريمة في مسكن ملائم ويرغبون في الحصول على قطعة أرض كمنحة مجانية من الديوان الملكي، كذلك يقدم الديوان الملكي خدمة العلاج المجانية وأجراء العمليات الجراحية لمن لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، سواء كان العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي السعودي أناح العددي من طرق التواصل مع مواطني المملكة، وكذلك الديوان الملكي على اتصال دائم مع الوزارات والمؤسسات لقضاء حوائج المواطنين، وسنستعرض طرق التواصل تفصيلا من خلال هذا التقرير، كما سنتعرض كيفية وطريقة تقديم معروض طلب للعديد من المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي.

المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي منح أراضي مجانية ومساعدات مالية



ويجب أن ننوه إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بمواطنيها على جميع فئات الشعب وتقديم الخدمات والمساعدات للمحتاجين، وتسعى المملكة دائما في أيجاد طرق وحلول لتوصيل هذه المساعدات إلى المستحقين دون التقيد بروتين وملل البيروقراطية لضمان وصولها بشكل أسرع، ويأتي ذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات وفى جميع أنحاء المملكة، ومن ضمن هذه المبادرات يأتي الديوان الملكي في محاولة توفير المساعدات للمحتاجين من المواطنين السعوديين.

tawasol الديوان الملكي السعودي تقديم طلب مساعدة “أنواع المساعدات المتاحة”

كما ذكرنا سابقا يقوم الديوان الملكي على الاستجابة لطلبات المواطنين المستحقين للمساعدة، وذلك وفقا للتعليمان الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، وذلك طبقا شروط وضوابط بالتعاون مع الوزارات صاحبة الشأن أما عن أهم أنواع تلك المساعدات، فهي كالتالي:

طلب مساعدة مالية لحياة كريمة: ويتم تقديم المساعدة المالية من الديوان الملكي للفئات الأشد حاجة من أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة، والمتعثرين غن سداد الديون والقروض، ويتم ذلك من خلال معروض طلب مساعدة مالية يتم فيع شرح تلك الظروف تفصيلاً ويجب دعم الطلب بالمستندات الدالة على ذلك.

ويتم من أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة، والمتعثرين غن سداد الديون والقروض، ويتم ذلك من خلال معروض طلب مساعدة مالية يتم فيع شرح تلك الظروف تفصيلاً ويجب دعم الطلب بالمستندات الدالة على ذلك. طلب منحة أرض مجانية لمسكن: يمكن تقديم طلب منحة أرض مجانية للديوان الملكي وذلك لبناء مسكن ملائم يوفر حياة كريمة للمواطن وأسرته، وذلك لغير القادرين على شراء مسكن أو أرض لبناء مسكن، ويتم توزيع الأراضي المجانية من خلال وزارة الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وبعد تقديم الطلب يتم الاستعلام عن حالة طلب منحة الأرض من خلال وزارة ألإسكان.

يمكن وذلك لبناء مسكن ملائم يوفر حياة كريمة للمواطن وأسرته، وذلك لغير القادرين على شراء مسكن أو أرض لبناء مسكن، ويتم توزيع الأراضي المجانية من خلال وزارة الإسكان ، وبعد تقديم الطلب يتم من خلال وزارة ألإسكان. طلب العلاج والعمليات الجراحية على نفقة المملكة: وهي من الخدمات الهامة التي يقدمها الديوان الملكي للغير قادرين من أصحاب الأمراض المزمنة والتي يتطلب علاجها كُلفة مالية كبيرة، ولا يستطيع المريض دفع هذه التكلفة للعلاج، وكذلك إجراء العمليات الجراحية، أما عن الحالات الحرجة التي لا يتوفر إجراء جراحة لها داخل المملكة، فيمكن علاجها بالخارج على نفقة المملكة.

وهي من الخدمات الهامة التي يقدمها الديوان الملكي للغير قادرين من أصحاب الأمراض المزمنة والتي يتطلب علاجها كُلفة مالية كبيرة، ولا يستطيع المريض دفع هذه التكلفة للعلاج، وكذلك إجراء العمليات الجراحية، أما عن الحالات الحرجة التي لا يتوفر إجراء جراحة لها داخل المملكة، فيمكن علاجها بالخارج على نفقة المملكة. منح مالية من الديوان الملكي: وهي عبارة عن منحة يتم تقديمها من الديوان الملكي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل المنحة المالية يتم تقديمها للمستحقين غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة، ويتم ذلك من خلال تقديم معروض طلب منحة مالية من الديوان الملكي، ويتم دعمها بالمستندات الدالة على الحالة المادية والتي تبين مدى الحاجة لتلك المنحة.

وهي عبارة عن منحة يتم تقديمها من الديوان الملكي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل المنحة المالية يتم تقديمها للمستحقين غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة، ويتم ذلك من خلال تقديم معروض طلب منحة مالية من الديوان الملكي، ويتم دعمها بالمستندات الدالة على الحالة المادية والتي تبين مدى الحاجة لتلك المنحة. تقديم شكاوى للديوان الملكي: حيث يمكن تقديم شكوى بطلب رفع الظلم أو سوء الخدمة من إحدى مؤسسات المملكة الحكومية.

رابط الاستعلام عن منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودي على المنصة الوطنية الموحدة

الدخول علي المنصة الوطنية الموحدة .

. الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

تحديد الأراضي المجانية ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

طريقة التواصل هاتفيا أو بالبريد أو إلكترونيا مع الديون الوطني السعودي

رابط الديوان الملكي السعودي للشكاوى

بوابة النفاذ الوطني الموحدة باسم المستخدم وكلمة المرور على أبشر.

الاتصال على رقم الهاتف: من داخل المملكة (8004000000) من 8 صباحاً وحتى 12 ظهرا.

الاتصال هاتفيا من خارج المملكة على رقم: (920030003) أو (920022220).

البريد الإلكتروني [email protected]

البريد السعودي: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

معروض نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

معروض تقديم معروض طلب علاج حالات مرضية صيغة معروض طلب سداد ديون وقرض من الديوان الملكي نموذج صيغة معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي هذا ويعتبر الديوان الملكي السعودي باب من أبواب الخير لكثير من المواطنين المحتاجين من أصحاب الدخل المحدود والغير قادرين على تلبية متطلبات الحياة من مسكن وعلاج وخلافة، وقد قام الديوان الملكي السعودي بتقديم مساعدات عديدة للفئات الأشد فقراً والأشد حاجة من مواطني ومواطنات المملكة السعودية، وعلى سبيل المثال فقد استفاد أكثر من 5000 مواطن من منح الأراضي المجانية التي قام الديوان الملكي بتوزيعها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك خلال العام الماضي 2021.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل عن الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، فيمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وذلك لعرض الحالة التي تمرون بها، وسنعمل جاهدن على تقديم النُصح لكم والإجابة على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم.