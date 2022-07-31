نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحق للمرأة الحصول على تمويل الأسرة الجديد بمبلغ 100 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة الجديد والشروط المطلوبة، علن بنك التنمية أنه قد تم زيادة مبلغ تمويل بنك الأسرة بمبلغ مالي يصل حتى 100 ألف ريال بدلا من 60 ألف ريال، وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، حتى يتمكن كل فرد من امتلاك مبلغ مالي يساعده في المعيشة ودفع الأقساط المتأخرة أو شراء منزل أو سيارة أو دفع المصروفات الدراسية، ولكن هناك شروط بسيطة حتى يتمكن الفرد من الحصول على تمويل الأسرة بمبلغ 100 ألف ريال بدون رسوم إدارية.

قروض بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد من القروض للمواطنين والمواطنات السعوديين عدد كبير من القروض، سيارات لمن بدون وظيفة بدون فوائد، وهذه القروض تمتد حتى 60 شهرا كفترة سداد بأقساط شهرية بسيطة تناسب المواطن، ومن ضمن تلك القروض هو قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض كنف، قرض آهل، قرض نفاذ للعمل الحر، قرض الأسر المنتجة، قرض للمتقاعدين، الشروط الجديدة لتمويل الأسرة، وكل هذه القروض لها شروط معينة ومبلغ تمويلي مناسب لها ولجميع الأفراد من الرجال والنساء، وهناك بعض المزايا التي تميز تمويل الأسرة والتي من بينها أنه بدون رسوم إدارية، وقسط شهري بسيط، وفي حالة الوفاة لا قدر الله سيتم الإعفاء من باقي الأقساط المتبقية.

شروط قرض الأسرة الجديدة

كان مبلغ تمويل الأسرة 60 ألف ريال ولكن قد تم زيادته إلى أن وصل 100 ألف ريال مراعاة الظروف الاقتصادية، ومساعدة المواطنين والمواطنات بالحصول على مبلغ مالي يسترد بأقساط شهرية بسيطة، ومن أهم الشروط المعلن عنها أنه يجب على المتقدم أن يكون العمر لا يتخطى 70 عاما، فرص عمل للمرأة السعودية، ووجود سجل ائتماني جيد، والراتب الشهري لا يزيد عن 14,500 ريال، كما أنه متوفر للمرأة أن تحصل على التمويل إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو تعول طفل وأرملة، كما يجب أن لا يتخطى نصيب الفرد الواحد من مبلغ التمويل عن 3000 ريال.

طريقة التقديم لطلب تمويل الأسرة الجديد

للرجال الموظفين بالقطاع الحكومي يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة من سجل الأسرة، رقم حساب الآيبان، كشف حساب بنكي، ولا يوجد كفيل، أما الموظف بالقطاع الخاص فلابد من توفير كفيل وصورة من الهوية الخاصة به مع باقي المتطلبات السابقة، ويتم إحضار الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى بنك التنمية الاجتماعية بعد الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وتقديم الطلب، وعند التحقق من أهلية المستفيد يتم إرسال الموافقة المبدئية والتي بعدها يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ويحصل المواطن أو الكفيل عنه على التمويل، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية الموحد 920008002 طوال أيام الأسبوع.

التقديم على قرض نقدي للعاطلين عن العمل

لمن فقد وظيفته ويبحث عن عمل خاص به يساعده في أدخار مبلغ كل شهر، فيمكنه التوجه إلى بنك التنمية الاجتماعية والتقديم على طلب تمويل نقدي بمبلغ 120 ألف ريال بدون فوائد للعاطلين عن العمل، وبأقساط ميسرة، ويحق للنساء الحصول على التمويل وفق الشروط المعلن عنها من قبل البنك.