أقصى قيمة دعم ريف للسمن وشروط التقديم في برنامج ريف

مبلغ دعم ريف للسمن، دعم برنامج ريف المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية من أنواع الدعم الهامة للمواطنين الحاصلين عليه حيث يوفر لهم الاكتفاء والأمن الغذائي بأقصى درجة للأسر المستفيدة كما أنه له دور كبير في التأثير على مجال الزراعة والعمل لكي يتم تطويره قدر المستطاع للاستفادة من عمليات الإنتاج في السعودية طوال الوقت، لهذا مؤخرًا زاد التساؤل بين المواطنين حول شروط الحصول على دعم ريف للسمن وطريقة التسجيل بالبرنامج للحصول على الدعم تابعوا معنا للتعرف على إجابة تلك التساؤلات.

شروط التسجيل في دعم ريف 1444

يقدم دعم برنامج ريف من أجل الأسر المنتمية إلى مجال الزراعة والذي يعملون في أنشطة متعلقة بالزراعة حيث تسعى الدولة للاستفادة من هؤلاء الأشخاص قدر الإمكان لتطوير مجال الزراعة بالمملكة، وقد تم تحديد الشروط القادمة للتسجيل في البرنامج:

الشخص المتقدم لا يكون عمره أقل من واحد وعشرين عامًا. غير مسموح سوى للسعوديين فقط. لا يسمح للمواطن بأن يسجل في البرنامج أكثر من ثلاث مرات. قيمة الدخل الشهري للمتقدم في دعم ريف لا يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي. امتلاكه لحساب ساري في أي من البنوك السعودية التابعة للبرنامج. إذا لم يكن المتقدم سعودي ينبغي امتلاكه لبطاقة التنقل. التسجيل الالكتروني من قبل المتقدم في الموقع الإلكتروني لمنصة ريف السعودية. عليه بتقديم دراسته للمشروع المراد تنفيذه والوضع المالي والاقتصادي له مع العلم أن أقصى قيمة لدعم برنامج ريف هي 54 ألف ريال سعودي بالسنة الواحدة.

أوراق التسجيل في دعم ريف

ويجب أن يوفر المتقدم في برنامج ريف المستندات الآتية:

لوجو للمزرعة الخاصة به على أن تكون حاملةً الشعار الوطني السعودي الخاص بالمنتجات في المملكة. أصل عقد منزل المتقدم. تقديم صورة للوكالة. صورة عقد إيجار المنزل إذا لم يكن المنزل ملكه. شهادة توفيق.

مبلغ دعم ريف للسمن

بالنسبة للأفراد الذين يملكون مشروع خاص بالسمن فإن قيمة الدعم القصوى المسموح بها هي مبلغ 54 ألف ريال سعودي ولكن بالسنة الواحدة من برنامج دعم ريف بالسعودية وهذا وفقًا لإعلان وزارة البيئة والمياه بالمملكة.