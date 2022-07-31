للمواطنين والمواطنات 100 ألف ريال منتج تمويل الأسرة بدون رسوم إدارية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الفترة الحالية منتج تمويل الأسرة بمبلغ تمويل يصل إلى 100 ألف حيث قام البنك بزيادة مبلغ التمويل 40 ألف ريال سعودي لمساعدة الأسر المحتاجة في المملكة كما وفرت تمويل الأسرة للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الجنسية السعودية بمزايا عديدة ومتنوعة بشرط توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة حيث أتاحت للمواطنات التقديم على منتج الأسرة بشرط أن تكون مطلقة أو مهجورة أو أرملة أو تعول طفل فأكثر من ذلك لذلك يرغب العديد التقديم عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية على منتج الأسرة للحصول تمويل بفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر كذلك بدون رسوم إدارية إضافية بموافقة من البنك عام 1444.

شروط الحصول على منتج تمويل الأسرة في السعودية

يحتاج في عام 1444 تمويل الأسرة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة توفير بعض الضوابط والأحكام الواجبة حيث يطلب التمويل توفير دخل شهري ثابت لا يتعدى 3000 ريال عند أحتساب نصيب الفرد في الأسرة كذلك لا يزيد الدخل الكلي للأسرة المتقدمة للتمويل عن 14,500 ريال سعودي مع توفير سجل ائتماني جيد عند طلب هذا التمويل لذلك سوف نشرح لكم بالتفصيل كافة الشروط المطلوبة كما يلي:

يستطيع المواطن والمواطنة في السعودية الحصول على منتج تمويل الأسرة بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام ويصل عمر التقديم 70 عام فقط.

يمكن كذلك للمواطنة السعودية التقديم الإلكتروني على قرض الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية بشرط أن تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو تعول طفل على الأقل.

إيضًا يحتاج منتج تمويل الأسرة توفير سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن لا يزيد الراتب أو الدخل الشهري للأسرة عن مبلغ حوالي 14,500 ريال سعودي بالمملكة.

كافة مميزات الحصول على برنامج تمويل الأسرة في المملكة

هناك العديد من المزايا التي يقدمها برنامج منتج الأسرة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية لجميع العملاء السعوديين الذين يرغبون الحصول على هذا التمويل حيث تقدم لهم مبلغ تمويل يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بدون دفع أي رسوم إدارية بفترة سداد ميسرة تصل إلى ستون شهر وغيرها من المميزات التمويلية المقدمة من البنك كما يلي: