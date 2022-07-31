نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب تأخر قبول أهلية المستفيدين الجدد في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأخر أهلية الضمان الاجتماعي، بعد تحديث شروط الضمان الاجتماعي في المملكة لاقى البرنامج الكثير من عمليات التسجيل من قبل المواطنين السعوديين وهو ما يتطلب من الوزارة الكثير من الوقت والمجهود من أجل مراجعة طلبات التقديم في البرنامج للموافقة على تلك الطلبات أو رفضها حسب توفير شروط الضمان الاجتماعي في الأشخاص المتقدمين في البرنامج، وقد اشتكى بعض المستفيدين عن تأخر قبول طلبات التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي حتى الآن وقد أوضحت الوزارة السبب في ذلك ونطلعكم عليه فيما يلي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر الميلادي باستمرار لهذا من المفترض أن يكون دعم المستفيدين الشهر القادم وهو شهر أغسطس سواء القدماء أو الجدد في الثالث من شهر محرم وهو الأول من شهر أغسطس لهذا لا يوجد تأخير حتى الآن في توفير دعم الشهر القادم.

وقد ذكرت الوزارة أن التسجيل للمستفيدين الجدد في الضمان الاجتماعي المطور متاح حتى شهر أكتوبر القادم بالتحديد حتى نهاية الشهر لهذا على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي التقديم في البرنامج قبل انتهاء شهر أكتوبر على أن تكون شروط التسجيل متوفرة بهم وقد يكون هناك تأخير لحين قبول أسماء المستفيدين الجدد لحين مراجعة الشروط أولًا ويجب على المواطنين التحلي بالصبر لحين الانتهاء من عملية المراجعة والرد سواء بالقبول أو الرفض.

تأخر أهلية الضمان الاجتماعي

توضح وزارة التنمية الاجتماعية السبب وراء تأخر قبول المستفيدين في البرنامج وهو راجع إلى النقاط التالية:

تقوم الوزارة بالمراجعة الدقيقة لكافة الأفراد المسجلين حتى يتم قبولهم في البرنامج إذا كانت شروط الضمان الاجتماعي متوفرة بهم. نتيجة التعاون بين الوزارة وعدة جهات أخرى يتم تأخر قبول الأهلية حتى تتأكد الوزارة من كافة الجهات من صحة البيانات المقدمة من المسجل مما يحتاج إلى المزيد من الوقت. يستغرق الأمر في بعض الأحيان خمسة أشهر لحين الانتهاء من المراجعة الدقيقة بعد تقديم الأوراق والمستندات.

والجدير بالذكر أن شروط الضمان الاجتماعي الجديد تم تطويرها حتى تكون شاملة لأكثر الفئات المستحقة بالسعودية من الأسر الأشد حاجة للدعم خاصةً في ظل الظروف الأخيرة وارتفاع الأسعار.