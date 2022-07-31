نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر open رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم 1444 تسجيل دخول masar جدارة عدد 11547 وظيفة تعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم 1444، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً الآن بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن توفير 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد برتبة معلم للجنسيين، للعمل بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وقد تم تحديد نظام جدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقديم، خلال الفترة التي تم تحديدها للتسجيل الإلكتروني على الوظائف المطلوبة، بالإضافة لتحديد عدة متطلبات وشروط في المتقدم لضمان القبول، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل المعلومات والأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا نعرض عليكم تفاصيل الخبر والرابط الرسمي المباشر للتسجيل.

بدأ الآن التسجيل على الوظائف التعليمية 1444 حسب التوقيت والموعد المُعلن عنه من وزارة التعليم عن بدء التقديم.

ويشهد الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عمليات بحث مكثفه منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.

علماً بأن التقديم يستمر حتي ظهر الأحد 7/8/2022، هذا وسيتم فرز المتقدمين ومطابقة بياناتهم مع الجهات ذات الصلة.

طبقاً للمستندات التي سيتم تقديمها خلال التسجيل، وإعلان النتيجة سيكون يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022، الموافق 15 محرم 1444 على نفس رابط التقديم.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

الدخول على الموقع الإلكتروني “eservices.masar.sa“.

النقر على تسجيل دخول.

اختيار وظائف وزارة التعليم.

كتابة البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم التسجيل لتقديمه خلال المراجعة.

موعد التقديم

يبدأ التسجيل على الوظائف التعليمية 1444، في الساعة 9 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، الموافق 2 محرم 1444، ويستمر التقديم حتي يوم الساعة 12 ظهراً يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، الموافق 9 محرم 1444، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

#انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) #انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

التخصصات المطلوبة

إنجليزي.

رياضيات.

فيزياء.

أحياء.

كيمياء.

إدارة الأعمال.

مهارات رقمية.

متطلبات وشروط التقديم

أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط وضوابط شغل الوظائف التعليمية. يكون حاصلاً على الأقل على الشهادة الجامعية في التخصص المطلوب. تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم “إصدار الرخصة المهنية“. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

وزارة التعليم السعودية

تسعي وزارة التعليم السعودية على رفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال استقطاب وضم الكفاءات من مختلف التخصصات.

والعمل على تعيين عدد من المعلمين والمعلمات على الوظائف التعليمية، لسد العجز الحاصل في بعض التخصصات.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة الحكيمة للمملكة في توفير الوظائف للشباب من الجنسيين، مع رفع كفاءتهم لتقديم أفضل ما لديهم.

رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444

عقب إعلان وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد، بدأ التساؤل عن الرابط المخصص للتسجيل، وطريقة تسجيل الدخول عليه لمن ليس لديه حساب على هذا الموقع، ونوضح لكم خطوات تسجيل دخول جديد على صفحة نظام جدارة كالتالي.

الدخول على موقع جدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الضغط على تسجيل جديد لمن ليس لديه حساب على الموقع.

كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس.

تسجيل رمز التحقق المدون أسفل الشاشة.

الضغط على دخول.

كتابة بيانات المتقدم على طلب الوظيفة حسب البيانات الموجودة بالجهات الرسمية ذات الصلة.



نظام جدارة “مسار وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية”

هو أحد أهم الأنظمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لخدمة الشباب الباحث عن عمل.

فمن خلال هذا النظام يقوم الشاب أو الفتاه بتسجيل بيناتهم وتقوم وزارة الموارد البشرية بالتحري عن صحة هذه البيانات.

ويتم التقديم على إعلانات الوظائف المتاحة على النظام.

على أن يكون الاختيار خاضع لعدة عوامل يتم تحديدها لكل وظيفة، ويكون الاختيار بشفافيه ونزاهة دون تدخل من أحد.

ضوابط الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

حددت وزارة التعليم السعودية ضمن شروط التقديم على الوظائف التعليمية، أن تتوافر لدي المتقدم ضوابط وشروط الرخصة المهنية.

فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعديلات وضوابط جديدة لإصدار الرخصة المهنية وهي كالتالي.

يكون الحصول على الرخصة المهنية مقتصر على المعلمين والمعلمات وكذا الراغبين في العمل على الوظائف التعليمية. مدة سريان الرخصة المهنية يكون 5 سنوات من بداية إصدارها أو تجديدها أو ترقيتها. يستطيع الراغب في الحصول على الرخصة المهنية التقديم عليها في خلال سنه من تاريخ إعلان نتيجة أخر اختبار للمتقدم. يكون حاصلاً على المؤهل المناسب حسب ما تحدده جهة العمل. تجديد الرخصة يجوز التقدم عليه خلال السنة الأخيرة لمدة سريانها. يجب أن يكون مستوفي الشروط وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوي من مستويات الحصول على الرخصة. يكون حاصلاً على الدرجة المقررة لكلاً من الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي. ألا يكون قد مر أكثر من سنه على الاختبار المقرر للرخصة عند التقدم للحصول عليها.

أوضحنا لكم متابعينا خلال السطور السابقة أهم تفاصيل التقديم على الوظائف التعليمية 1444.

وأجبنا على أهم تساؤل يشغل بال الراغبين في التقديم وهو ما هو رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم ؟.

والإجابة هو موقع نظام جدارة وبينا خطوات تسجيل دخول نظام جدارة مسار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويجب على المتقدمين أنتكون بياناتهم صحيحة وكاملة وتتفق مع الجهات الرسمية، حيث سيتم مطابقتها مع الجهات ذات الصلة.