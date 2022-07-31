حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات أون لاين والتقديم على تمويل السيارات من مصرف الراجحي 1444 الجديدة والمستعملة

تمويل السيارات من مصرف الراجحي يمكّنك من الحصول على سيارة أحلامك، حيث يمكنك اختيار بين حلول التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات ما يتناسب معك، حتى غن كنت واحدًا من عملاء تحويل المرتب بمصر غير مصرف الراجحي، هذا وقد أتاح مصرف الراجحي غلى عدد من الحلول التمويلية التي تندرج تحت قائمة تمويل السيارات، منها تمويل شراء السيارات بالتقسيط، وتمويل الإيجار التمليكي للسيارات، بالإضافة إلى ذلك يقوم تأمين الراجحي للسيارات بتغطية كافة الأضرار التي قد تصيب السيارة مع تقديم التعويضات جراء الإصابة من المركبة، أيضًا يقدم مصرف الراجحي عدد من العروض والخصومات وكذلك المكافآت على السيارات للعملاء حال شراء العميل لسيارة جديدة أو الاستئجار من المعارض، إذ أن مصرف الراجحي يوفر صالات تشتمل على السيارة والتمويل معًا تحت سقف واحد للتسهيل على العملاء، إليكم نستعرض المزيد من التفاصيل حول تمويل السيارات من مصرف الراجحي وخطوات التقدم بطلب للحصول على التمويل.

تمويل السيارات من مصرف الراجحي 1444

يوفر تمويل شراء السيارات بالتقسيط من مصرف الراجحي للعميل عدد من المزايا من بينها آجال استحقاق ملائمة، وتوفير هامش ربح تنافسي، وتمويل السيارات من مصرف الراجحي هو واحدًا من الحلول المصرفية التمويلية المبتكرة من الراجحي، وهو يمنح الفرصة للأفراد لامتلاك السيارة التي يرغب بها، ومزايا التمويل:

تحويل الراتب.

الموافقات السريعة.

التمويل متاح لكل من السيارات الجديدة والسيارات المستعملة.

الحصول على السيارة بتمويل يتسم بالمرونة والتنافسية، ومتوافق مع الشريعة.

آلية البيع بالتقسيط

يتّبع مصرف الراجحي آلية لتقسيط السيارات للعميل، حيث أنه يقوم بشراء السيارة التي يقوم بتقديم الطلب عليها العميل من بائع معتمد لدى مصرف الراجحي، ثم يقوم ببيع السيارة للعميل طبقًا لمدة القسط والربح الذي تم الاتفاق عليه، كما يحق للعميل أن يسجل السيارة باسمه بصورة مباشرة، كما يحق له بيع السيارة متى يريد.

حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات

يمكن للعميل أن يستخدم حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات ليتمكن من معرفة قيمة القسط المستحقة، وهذا باتباع التالي:

الدخول إلى رابط حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات الرسمي.

اختيار نوع الحساب.

ثم يتم تعبئة البيانات بإدخال قيمة الراتب الشهري والأقساط الشهرية الحالية، وثمن السيارة والدفعة المقدمة، ومدة التمويل والدفعة الأخيرة.

يظهر لك على الفور قيمة القسط الشهري بالريال السعودي بناءً على المدة القياسية 12 شهرًا (عام واحد).

كما يظهر لك صافي قيمة التمويل، وإجمالي قيمة التمويل المستحقة، وهامش الربح السنوي.

خطوات التقديم بطلب على تمويل السيارات من الراجحي

ثم ملء بيانات العميل المالية.

إدخال معلومات الاتصال.