طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة مالية و الإعفاء من القرض

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عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع الديوان الملكي هي من ضمن الطرق المهمة جدا والتي تعتبر فرصة ثمينة لدى جميع المواطنين والوافدين داخل أرض المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا طلب رسمي أساسي للديوان الملكي التي يتمكن من الحصول على الخدمات المتعددة التي يوفرها الديوان وهي من ضمن المساعدة والمستندات المالية، واليوم ومن خلال موقعنا المتميز ثقفني سوف نتحدث عن طرق التواصل مع الديوان الملكي.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة

هناك الملايين من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة مالية، وخطوات التواصل هي:

أولا يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة الرسمية للتواصل مع الديوان الملكي.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم طلب مساعدات مالية.

سيظهر أمامك نموذج قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

قم بإدخال المساعدة التي تريدها.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب، هكذا سيتم تسجيلك طلبك و سيتم الرد عليك في أقرب وقت والتواصل معك.

بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات السابقة هكذا ستكون قمت بتقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي، وسيتم الرد عليك في اقرب وقت ممكن ولكن بعد دراسة حالاتك الاقتصادية و الكشف عن صحة البيانات التي قمت بإدخالها وصحة المستندات التي قدمتها، ولذلك قم برفع المستندات والأوراق التي تؤكد و تثبت الحالة الاقتصادية التي تمر بها.

التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القرض

يستطيع كافة المواطنين بتقديم طلب الإعفاء من القرض من الديوان الملكي وطلب مساعدة، وهناك بعض الأوراق والمستندات التي لابد من تقدمها مع طلب الإعفاء من القرض ليتم يتن دراسة حالتك الاجتماعية وقبول الطلب، والأوراق المطلوبة هي:

يتم توفير الصورة الشخصية للمواطن.

ويتم توفير صورة من البطاقة الشخصية لحد لصاحب القرض.

توفير صوره خاصه بالتقرير الطبي معتمد من وزارة الصحة و موثق، حتى يتمكن من معرفة صحة المواطن، يفضل ان نقوم باستخراجه من خلال المستشفى و المؤسسات الطبية الحكومية.

لابد من توفير البطاقة العائلية.

تقديم نموذج كامل متكامل عن المعلومات التي تخص بالإعفاء عن القرض.

لابد من توفير بيان كامل عن حاله الاجتماعية.

بعد تقديم هذه الأوراق سوف تتمكن من الحصول على إعفاء ملكي.

طريقة تقديم طلب الإعفاء من القرض من الديوان الملكي

يمكنك إرسال طلب مساعدة عبر البريد الممتاز مع رفقة بعض الأوراق والمستندات التي لابد من تواجدها مع المتقدم أثناء تقديم طلب إعفاء من القرض من الديوان الملكي، الأوراق هي:

صوره و أصل من الهوية الوطنية للمتقدم.

يبان يوضح من خلاله الحالة الاجتماعية للمتقدم على إعفاء القرض.

تقديم شهادة طبية موثقة ومعتمدة موضح من خلالها الحالة الصحية للمتقدم.

رفع كافة المستندات والأوراق التي تؤكد على عدم قدرتك على ت‘استكمال تسديد الديون.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال عدة طرق أخرى وتقديم طلب المساعدات سواء المالية او الدعم السكني او الإعفاء عن القرض أو العلاج و يمكن الإتصال علي الديوان الملكي بهذه الأرقام التالية:

من داخل المملكة العربية السعودية 8004000000.

يمكنك الاتصال على الديوان الملكي من خارج المملكة على هذه الأرقام 920030003.

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال بوابة الديوان الملكي السعودي الإلكتروني والتواصل من خلالها سواء بإرسال طلب مساعدة مالية أو سكنية أو إعفاء من القروض، ويمكنك أيضاً تقديم شكوي إلكتروني.

معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدات والخدمات المختلفة، ويمكن للمواطنين طلب مساعدة من خلال إرسال معروض طلب مساعدة، وطريقة كتابته هي:

أولا نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله و بركاته، ثم البسملة.

بعد ذلك قم بالتحية الملك والدعاء إلي الملك سلمان بن عبد العزيز و الآسرة الحاكمة والدعاء بازدهار المملكة في عهدهم.

ثم قم بكتابة طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه بشكل مفصل مع شرح حالتك الاقتصادية.

قم برفع كافة الأوراق التي تؤكد صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بكتابة أسمك رباعي، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، محل الإقامة.

ثم بثناء على الملك سلمان، ثم السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

الفئات المستهدفة لطلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي

يسعى الديوان الملكي السعودي على تقديم المساعدات المالية أو الإعفاء عن القرض لمجموعة من الفئات الأكثر احتجاجاً وهم:

العائلات التي لا عائل لهم يوفر لهم حياة كريمة سواء بموت الأب أو وجودة في السجن.

العاطلون عن العمل ولا يتوفر لديهم دخل شهري ثابت.

ذوي الاحتياجات الخاصة وذي الهمم.

يقدم الديوان الملكي السعودي الدعم لكافة المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون النفقة على علاجهم.

المواطنين الذين لا يمتلكون مسكن للعيش ولا يقدرون على دفع الإيجار، يوفر الديوان وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل.

جميع المواطنين الذين يعانون من ضيقة مالية.

الأشخاص الذين يشتكون من عدم وصول المعاش والحصول على مستحقاتهم المالية.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي عبر بوابة أبشر

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي عبر بوابة ابشر الإلكترونية، والطريقة هي:

أولا قم بالتوجه إلي بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدمات الأفراد.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على طلب مساعدة من الديوان.

ثم قم بملأ البيانات، وكتابة طلب المساعدة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلب المساعدة إلي الديوان الملكي وسيتم مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات التي تم ذكرها في الطلب، نظرا لكم الطلبات التي يتم إرسالها واستقبالها إلي الديوان الملكي كل يوم قد يستغرق وقت لرد على طلب المساعدة، وفي حاله تأخر الوقت كثيرا قم بإعادة كتابة الطلب وإرساله مره أخري حتى يتم الرد.

أهم خدمات الديوان الملكي السعودي

تحرص المملكة العربية السعودية علي تقديم العديد من وسائل الدعم و الخدمات لكافة المواطنين، ومن خلال الديوان الملكي يقدم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين العديد من الخدمات وهي:

تقديم المساعدات المالية للمواطنين المحتاجين فهذه المساعدات تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن، ويوجه هذا الدعم للاسر المحتاجة من المطلقات، الأرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير دعم سكني مجهز الأسر المحتاجة الذين لا يمتلكون مسكن للعيش.

يقدم الديوان الملكي قطع أرض مجانية المواطنين، وهذا لتوفير مسكن للعيش به.

كما يساعد الديوان الملكي على توفير علاج للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتوفر لهم علاج خارج البلاد وهذا للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة تحتاج إلى عمليات خارج المملكة.

الديوان الملكي

يعد الديوان الملكي السعودي هو حلقة التواصل الأولي بين المواطنين السعوديين والمقيمين وخادم الحرمين الشريفين الأمير سليمان بن عبد العزيز، حيث يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدات وكافة وسائل الدعم والخدمات التي يحتاجها المواطنين، يقدم الديوان مساعدات مالية فورية، وتوفير العلاج والدواء للأسر المحتاجة، كما يمكنك تقديم طلب إعفاء من سداد أقساط القرض والكثير من المساعدات الأخرى.

تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يمكنك تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بالسعودية عن طريقة منصة إمارة الباحة و طريقة التقديم هي:

قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية إمارة الباحة.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب مساعدة مالية.

بعدها سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم قم بملأ البيانات، ورفع المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

قم النقر على إرسال طلب المساعدة.

طريقة تقديم شكوي للديوان الملكي

يبحث المواطنين السعوديين عن خطوات تقديم شكوي إلي الديوان الملكي، حيث يمكنك تقديم شكوي للديوان إلكتروني بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى بوابة الديوان الملكي الرسمية.

ثم قم بتسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

ثم قم بالنقر على طلباتي أعلي الشاشة.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم شكوي.

قم بكتابة الشكوى مع كتابة الأسباب بشكل تفصيلي.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي

عند تقديم خطاب لطلب المساعدة من الديوان الملكي بالسعودي لابد من تقديم بعض الأوراق والمستندات وتتمثل في الآتي:

رفع صورة من دفتر العائلة الأصلي.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية للأسرة وتثبت صحة البيانات التي تم إدخالها.

شروط التسجيل في الديوان الملكي السعودي

لكى تستطيع الحصول على المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين، لابد من توافر بعض الشروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

ألا يكون المتقدم يحصل على مساعدات من أحدي الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة.

أن يكون هذا المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يشترط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يوجد لدية دخل شهري.

ألا يكون لدي المتقدم أصول ذات قيمة مسجلة باسمة وأموال.

تم وضع هذه الشروط بغرض مساعدة أكثر الأسر احتياجًا للمساعدة وهذا لكى يصل الدعم لمستحقيه، ولذلك لابد من توافر كافة الشروط التي تم ذكرها لقبول طلب المساعدة.

صيغة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

يمكنك للمواطنين أن يقوموا بتقديم بإرسال نموذج طلب مساعدة الي الديوان الملكي السعودي من خلال البريد الإلكتروني او عنوان الديوان وهو الهدأ 7636 محافظة الرياض 12911 على أن يكون الخطاب علي النحو التالي:

قم في البداية بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم بعد ذلك قم بتحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد ذلك قم بكتابة بيانات الشخصية، حالتك الإجمتاعية و الاقتصادية والأسباب التي أدت إلى هذه تدهور الحالة الاقتصادية.

قم برفع الأوراق التي تثبت صحة بياناتك.

ثم قم بشكر الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد ذلك كتابة رقم الهاتف و العنوان، كما هو موضح في الصورة.

تقديم طلب إعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي العديد من الخدمات التي تساعد المواطن ومن أهم هذه الخدمات هو الإعفاء من تسديد القرض، ويمكنك إرسال طلب الإعفاء بهذه الطريقة:

قم بكتابة خطاب لطلب الإعفاء من القرض ولابد من كتابة أسم المواطن الرباعي و رقم الهوية.

بعد ذلك قم بتحديد قيمة القرض و البنك التي قمت بسحب القرض منه، مع شرح مفصل بحالتك الاقتصادية والأسباب التي جعلت لا تستطيع سداد القرض.

قم برفع المستندات التي تثبت حالتك الاقتصادية.

ثم قم بإرسال الطلب عن طريقة البريد الإلكتروني أو الذهاب إلى مقر الديوان الملكي وقم بتقديم الطلب.

عنوان البريد الممتاز للديون الملكي السعودي لطلب مساعدة مالية

كما يمكنك تقديم طلب مساعدة من الديون الملكي السعودي عن طريقة كتابة خطاب نمودج موضحاً به طلب المساعدة التي تحتاجها من الديوان مع رفع المستندات و الأوراق التي تثبت صحة حالتك الاقتصادية والاجتماعية، ثم تقوم بإرسالها عبر البريد الممتاز وعنوان تريد الديوان الملكي هو مدينة الرياض 12911 المملكة العربية السعودية 7636.

الاستعلام عن معاملة الديوان الملكي السعودي

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة الاستعلام عن معاملة الديوان الملكي، ولذلك سنقدم لكم ذلك بالخطوات وهي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة الديوان الملكي.

ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية متواجدة أعلى الشاشة.

قم بالنقر على أيقونة رقم المعاملة.

ثم النقر على بحث، على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات.

كيفية إرسال برقيات أو شكوي إلي الديوان الملكي السعودي

وضع الديوان الملكي أكثر من طريقة يمكن من خلاله التواصل مع الديوان، ويمكنك إرسال برقيات وشكوي إلي الديوان بالخطوات التالية:

تقوم بكتابة البرقية أو الشكوي بشكل يدوي وكتابة المساعدة التي تريدها من الديوان أو الشكوى.

ثم قم بإرسالها عبر البريد الممتاز للديون الملكي و العنوان (الهدأ 7636، الرياض 12911).

بوابة تواصل الديوان الملكي

يتم إرسال الآلاف من الطلبات والبرقيات والشكوي بشكل يومي إلي الديوان الملكي, ويستقبلها الديوان ويتم مراجعة هذه الطلبات والرد عليها, ولكم ذلك يأخذ وقت وجهود كبير من موظفي الديوان, ويعد الديوان الملكي هو ميزان العدالة التي يلجئ الجميع له وقت الحاجة فهو يعد صلة التواصل الأول بين المواطنين بين الأسرة الحاكمة والملك سليمان بن عبد العزيز.

أنواع المساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من أهم المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية بدء نشئاها على يد الأمير فهد، تقديم الكثير من المساعدات مثل: