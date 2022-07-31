كم مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444هـ وما هى الشروط للحصول على القرض

كم مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444ه تساءل الكثير من المواطنين عن قيمة مبلغ القرض الأسري من بنك التسليف لعام 1444هـ، حيث قام بنك التسليف في المملكة العربية السعودية بتقديم قرض يسمى بـ “قرض الأسرة” والذي يمكن للأسر محدودة الدخل الحصول عليه لبدء مشاريع خاصة أو من أجل تحمّل تكاليف الحالية الصعبة خاصة وأننا في حالة غريبة من الغلاء في جميع الدول وخاصة البلدان العربية، وسنوضح لكم كل ما يخص القرض وأهم شروطه في السطور التالية من مقالنا اليوم.

قيمة مبلغ القرض الأسري من بنك التسليف 1444هـ

حدد بنك التسليف في المملكة العربية السعودية (بنك التنمية الاجتماعية) عن قيمة القرض الأسري والتي بلغت قيمته 100 ألف ريال سعودي وتجاوزت هذه القيمة وفقًا للتعديلات على المبلغ، وتصل مدة سداد الأقساط المستحقة من قرض التسليف إلى خمس سنوات بدون رسوم إدارية وهناك بعض الحالات التي يتم إعفاءها من سداد باقي أقساط القرض المستحقة وفقًا لشروط معينة يتم كتابتها وإعلامكم بها في وثيقة التأمين الخاصة بالمستفيد.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف