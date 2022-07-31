نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444هـ وما هى الشروط للحصول على القرض في المقال التالي
كم مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444ه تساءل الكثير من المواطنين عن قيمة مبلغ القرض الأسري من بنك التسليف لعام 1444هـ، حيث قام بنك التسليف في المملكة العربية السعودية بتقديم قرض يسمى بـ “قرض الأسرة” والذي يمكن للأسر محدودة الدخل الحصول عليه لبدء مشاريع خاصة أو من أجل تحمّل تكاليف الحالية الصعبة خاصة وأننا في حالة غريبة من الغلاء في جميع الدول وخاصة البلدان العربية، وسنوضح لكم كل ما يخص القرض وأهم شروطه في السطور التالية من مقالنا اليوم.
قيمة مبلغ القرض الأسري من بنك التسليف 1444هـ
حدد بنك التسليف في المملكة العربية السعودية (بنك التنمية الاجتماعية) عن قيمة القرض الأسري والتي بلغت قيمته 100 ألف ريال سعودي وتجاوزت هذه القيمة وفقًا للتعديلات على المبلغ، وتصل مدة سداد الأقساط المستحقة من قرض التسليف إلى خمس سنوات بدون رسوم إدارية وهناك بعض الحالات التي يتم إعفاءها من سداد باقي أقساط القرض المستحقة وفقًا لشروط معينة يتم كتابتها وإعلامكم بها في وثيقة التأمين الخاصة بالمستفيد.
شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف
- يجب أن يتم سداد قسط قرض الأسرة الأول بعد شهر واحد من الحصول على القرض.
- بالنسبة إلى المرأة فيمكنها تقديم الطلب في حالة أنها أرملة أو مطلقة ولديها أطفال من أب سعودي.
- يشترط ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض غير مدينًا لأي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية في نفس الفترة من الطلب.
- عمر الشخص المتقدم يجب ألا يزيد عن 70 عام ويقوم بتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة التي هي بمثابات ضمانات لاستحقاقه وصدقه في الطلب.
- كما يشترط أن يكون هناك رهن عقاري قيمته لا تقل عن قيمة التمويل الذي ترغب في الحصول عليه ويقدم كل الأوراق التي تثبت ذلك.
- راتب الأسرة الشهري يجب ألا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي و الدخل السنوي يجب ألا يزيد عن 120 ألف ريال سعودي.
- يقوم البنك باحتساب الأبناء الذين عمره أقل من 24 عام ضمن أفراد الأسرة بشرط ألا يكون موظفًا في أحد قطاعات المملكة العربية السعودية و ألا يكون متزوجًا أيضًا.
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