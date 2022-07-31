وزارة الدفاع المدني السعودي أعلنت عبر منصتها الإليكترونية عن نتائج القبول والترشيح الأولي، لطلبة الكليات العسكرية 1444، وتلزم الجميع الإلتزام بالتعليمات الخاصة بإستكمال إجراءات القبول، وذلك للمترشحين والمترشحات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث توفر الوزارة رابط مخصص للطلبة المقبولين للأستعلام والبحث عن نتائج قبول وزارة الدفاع وحجز موعد للمقابلة الشخصية.

تعلن وزارة الدفاع المدني السعودي عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لها

في 29 يوليو 2022، الموافق لتاريخ 30/ 12 /1443هـ، قد أعلنت اللجنة المركزية المسؤولة عن القبول المركزي في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وقد طالبت على ضرورة دخول الطلاب المتقدمين إلى الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والاطلاع والبحث على نتائج القبول المبدئي، وملء الاستبيان، وتحميل استمارة الالتحاق الخاصة بكل متقدم وطباعتها، والتجهز للمقابلات الشخصية وكافة التعليمات التي يجب القيام بها ليتم قبول الطالب بشكل نهائي.

الأستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد التابع لوزارة الدفاع.

تسجيل الدخول الموحد.

الضغط على حالة الطلب.

إدخال رقم الطلب.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على زر “بحث”.

سيتم ظهور حالة الترشيح وفي حال قبول المترشح سيتم استكمال كافة البيانات وإفاق المستندات المطلوبة.

شروط وزارة الدفاع للجامعيين

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد العمر عن 27 عاماً لجميع التخصصات و30 عاماً للأطباء تخصص ( طبيب عام/ جراحة، طبيب اسنان) عند بداية العام الدراسي.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية.

أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية .

أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية ) .

أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية .

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1444

صورة من الشهادة الدراسية.

صورة السجل الأكاديمي للطالب مصدق عليها.

صورة لحفيظة النفوس لجد الطالب المتقدم ( إن وجد ).

صورة من دفتر العائلة للطالب ووالده.

صورة للطالب مقاس 4X6 على أن تكون حديثة وملونة.

صورة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”.

صورة من اختبار التحصيلي.

صورة من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

تعليمات وزارة الدفاع للقبول المبدئي

ملء وطباعة الاستبيان الطبي.

طباعة البطاقة الخاصة بالطالب المقبول.

يجب تحميل وطباعة النموذج الخاص بالتسجيل الأولىّ.

استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.

يجب أن تكون الهوية الوطنية للطالب، على أن تكون سارية الصلاحية.

يشترط أن يحضر الطالب من دون أية متعلقات شخصية.

حيث يلزم الجميع بالمواعيد والحضور بالزي الرياضي، وارتداء حذاء مناسب الوارد عن كل كلية عسكرية، وذلك كما يلي: