طريقة التسجيل فى تحدى ابشر 1444

طريقة التسجيل في تحدى ابشر، تعد منصة ابشر من المنصات الإلكترونية ذات أهميه كبرى، وتحظى بكثير من الدعم من قبل المملكة، وتحرص هذه المنصة على تقديم الدعم للموطنيين السعوديين والسياح الراغبين لدخول المملكة، إن خدمة تحدى ابشر خدمه إلكترونية عبر الإنترنت يمكنك من خلالها أداء عدد كبير من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، ويعد هذا المشروع من المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، مما يقدمه من العديد من الخدمات، ويساهم فيه المشتركين بأفكارهم الابداعية لحل جميع المشاكل التي تواجهم في حياتهم العملية والعلمية، ويعتمدون في مشاريعهم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة من اجل الارتقاء بمستوى اعلي والتقدم بالدولة نحو الازدهار والرخاء، وتعتمد أيضا هذه المنصة على احدث التقنيات العالمية الحديثة بشكل كبير جدا.

طريقة التسجيل في أبشر للأفراد والمقيمين 1444هـ

ومن المعروف ان منصة ابشر الإلكترونية تضم عدد كبير من الخدمات الهامة والأساسية والتي بدورها تساعد شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الوافدين الذي يتجاوز عددهم اكثر من عشرة مليون وافد، ولهذا السبب تتنوع الخدمات المقدمة عبر بوابة ابشر الإلكترونية حتي انها تضم اكثر من 250 خدمة مختلفة ومتنوعه مثل تجديد الإقامة وتجديد رخصة القيادة واستعلام عن وافد وهوية مقيم وتجديد الجل التجاري وغيرها الكثير من الخدمات الأخري.

قامت وزارة الداخلية السعودية بتقديم خدمة ابشر التي تقدم عن طريق الأنترنت ، وذلك لتقديم الدعم والمساعد للمواطنين في المملكة، وقد أتي هذا المشروع من ضمن التطورات التي تحدث في المملكة تماشيا مع رؤية 2030، ولقى هذا المشروع دعم كبير من جانب الإدارة السعودية، واليكم طريقة التسجيل في خدمه تحدى ابشر:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع تحدى ابشر.

فتح تبويب جديد.

الدخول إلى مستخدم جديد.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، الصورة الشخصية وغيرها.

سيتم اظهار كود تحقيق يتم كتابته.

ثم يتم حصولك على رسالة وبها رمز، يتم النقر عليه.

أخيرا الضغط على موافق.

والجدير بذكر ان السلطات السعودية أصبحت تطرح كافة الخدمات الهامة للمواطنين بشكل إلكتروني وذلك للتيسير عليهم وتوفير الوقت والهد الذي كان يبذل في السابق.