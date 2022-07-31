هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي المطور السعودي؟

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية ؟ يعد هذا التساؤل من أكثر وأهم التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من أبناء المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان والراغبين في استخراج وثيقة العمل الحر لأي مهنة ، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني سوف يتم توضيح هل الحصول على وثيقة العمل الحر بالفعل يحرم المواطن من دعم الضمان أم لا بالتفصيل.

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان ؟

الإجابة: لا ، حيث قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا مؤسسة الضمان الاجتماعي أن حصول المواطن أو المواطنة من المسجلين والمستفيدين من دعم الضمان بمختلف صوره لا يحول دون استمرار استحقاق صرف الضمان الاجتماعي مالك يكون هناك أي إخلال بالشروط الأساسية الأخرى المتعلقة بالحصول على الضمان.

شروط الحصول على وثيقة العمل الحر

تأتي أهم الشروط المطلوبة من أجل استخراج وثيقة العمل الحر لأي فرد على النحو التالي:

التمتع بالجنسية السُّعُودية أو الإقامة داخل المملكة.

أن يكون عمر المتقدم ثمانية عشر عاما ١٨ على الأقل.

من الضروري أن يكون لديه حساب مفعل على منصة أبشر.

التقديم على وثيقة العمل الحر

يمكن تقديم طلب الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال الخطوات التالية:

ذهاب المستفيد مباشرةً إلى رابط موقع منصة العمل الحر وهي: https://freelance.sa/

ثم النقر من أسفل الشاشة على أيقونة (إصدار وثيقة).

تسجيل الدخول باستخدام بيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد.

إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال باقي خطوات التسجيل على المنصة.

تحديد برنامج العمل الحر المناسب من قائمة الأعمال الحرة المتوفرة على المنصة.

البَدْء في رفع كافة الأوراق وإرفاق كل المستندات المطلوبة للتسجيل.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بنجاح ، يتم النقر على إصدار وثيقة العمل الحر.

هنا سوف يتم إصدار الوثيقة رسميا خلال وقت قصير بعد التأكد من مطابقة وصحة جميع البيانات المذكورة في طلب استخراج الوثيقة.

مميزات وثيقة العمل الحر

من أهم فوائد ومميزات استخراج وثيقة العمل الحر ، ما يلي: