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عمر شويل - جدة شروط تمويل كوارا السريع الميسر بدون كفيل للمواطنين، فإن تمويل كوارا عبارة عن تمويل شخصي ميسر وفوري، فإن هذا التمويل يتمتع بمزايا عديدة ومن أهم مزايا التمويل أنه متاح لجميع مواطني المملكة سواء سعوديين أو مقيمين غير سعوديين، فسوف نذكر من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني جميع شروط تمويل كوارا السريع، ليتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من تحقق الأهلية المطلوبة للحصول علي هذا التمويل الميسر، كما أن هناك منصات أخري تقدم تمويلات ميسرة مثل تمويل منصة إمكان الإضافي الميسر للمواطنين بالمملكة.

شروط تمويل كوارا السريع الميسر

هناك مزايا عديدة لتمويل كوارا الفوري للمواطنين في المملكة، حيث أن يستفاد منها المواطنين عند الحصول علي تمويل الميسر والسريع، لذلك هناك شروط أهلية التمويل لابد أن تتوفر في المستفيد للحصول علي التمويل كالأتي:

يجب أن يملك المتقدم سجل ائتماني جيد. لابد من أن يكون لديه عمل في أي قطاع سواء العسكري كأفراد أو ضباط أو في القطاع الخاص أو الحكومي أو يكون المستفيد من المتقاعدين. راتب المواطنين أو معاش المتقاعدين لا يقل عن 5 ألاف ريال سعودي. التمويل يكون بدون كفيل حتي قيمة 100 ألف ريال أما في حالة زيادة قيمة التمويل إلي 250 ألف ريال لابد من وجود كفيل للتمويل. فترة سداد التمويل تكون لمدة 60 شهر أي 5 سنوات. لابد من أن تتحقق فترة العمل المطلوبة كالتالي: ألا تقل فترة خدمة العسكريين المستفيدين من التمويل عن 6 أشهر، يشترط علي عاملي القطاع الخاص أو الحكومي السعوديين ألا تقل فترة الخدمة عن 3 أشهر، أما العاملين المقيمين المستفيدين لابد من ألا تقل خدمة العمل في أي قطاع سواء خاص أو حكومي عن سنتين، المتقاعد لا يطلب منه مدة خدمة عمل. هناك حدود لعمر المستفيد كالأتي عمر العسكريين الأفراد لا يقل عن 21 سنة والضباط لا يقل عن 25 سنة وأقصي عمر حسب الرتبة، عمر السعوديين المستفيدين لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 60 سنة، أما المقيمين المستفيدين أقل عمر 25 عام ولا يزيد عن 50 عام، عمر المواطن المتقاعد لا يزيد عن 70 عام. ذكرت أن أقل قيمة تسحب من التمويل تكون 5 ألاف ريال سعودي.

خطوات الدفع وسداد قيمة التمويل

خطوات القيام بسداد قيمة التمويل بعد الدخول علي رابط طلب تمويل كوارا الرسمي، فإن الخطوات كالتالي:

أن المواطن يقدم طلب للحصول علي التمويل الشخصي من كوارا.

بعد الحصول علي التمويل ترسل رسالة لهاتفك بها الإيداع وبيانات الفاتورة.

دخول المستفيد علي الحساب البنكي.

يختار من القائمة خدمة دفع الفواتير.

الضغط علي رقم المفوتر 903.

يدخل رقم الفاتورة المرسلة.

هناك شركات تمويلية عديدة في المملكة العربية السعودية معتمدة من البنك المركزي السعودي، فمن أهم هذه الشركات شركة السعودية تقدم تمويلات عديدة ميسرة، حيث أنها تتميز بأن تمويل الشركة السعودية بدون تحويل راتب ولا كفيل، كما أن تلك الشركة يستفيد منها كلا من المواطن السعودي والمقيم، لابد من أن يكون كل متقدم متوفر فيه جميع شروط الحصول علي التمويل.

قرض الأهلي الجديد لجميع المواطنين

إن البنك الأهلي السعودي أعلن عن توفير تمويل جديد مناسب لجميع المواطنين، حيث يمكن لجميع مواطني المملكة سواء سعوديين أو مقيمين طلب الحصول علي التمويل الجديد من البنك الأهلي، ولكن لابد من أن تتوافر شروط تمويل الأهلي الجديد الميسر في المتقدمين، فإن المستفيدين يمكنهم الاستفادة من مزايا تمويل الأهلي.