رابط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444 jadara وشروط التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي

رابط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444، يبحث الآن بكثافة الكثير من الأشخاص حول رابط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444 الذي تم اطلاقه من أجل التقديم الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية في عدد من التخصصات المختلفة، حيث كشفت الوزارة عن حاجتها لـ11547 معلم في عدد من التخصصات، وخلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله.

رابط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444

وقد تم تفعيل رابط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة 1444 خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة التعليم أن التقديم على الوظائف التعليمية قد بدء من يوم الأحد الموافق 2/1/1444ه‍ وحتى 9/1/1444ه‍ من الشهر نفسه، على أن يتم التعاقد رسميا مع كافة المقبولين طبقا للائحة الموارد البشرية، وسنشرح لكم خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة التي تعد أحد البوابات الالكترونية الشهيرة في السعودية، والتي تقوم بتوفير فرص عمل لكافة العاطلين من حملة المؤهلات العلمية المختلفة، وللتقديم اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع جدارة الرسمي الالكتروني.

قم بتسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال البيانات التي ستطلب منك “اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق”.

اضغط على كلمة ارغب بالتقديم على وظائف جدارة.

ادخل كافة البيانات المطلوبة “رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، البريد الالكتروني، المؤهل الدراسي،…”.

ارفق كافة المستندات المطلوبة من أجل اتمام عملية التسجيل.

اضغط على “تسجيل الطلب”.

في حالة تم قبولك سيتم التواصل معك.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة 1444

واليكم شروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة 1444 التي لابد أن تتوافر في كافة المتقدمين:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية في التخصص.

معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

تحقيق المتقدم للضوابط المهنية، وشروط مزاولة مهنة التعليم داخل المملكة.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية 1444

وقد أوضحت وزارة التعليم التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة:”الاحياء، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الانجليزية، الرياضيات، ادارة الاعمال، مهارات رقمية”، لعدد من الادارات:”عسير، الرياض، الزلفى، الجوف،…”.