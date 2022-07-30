نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد رفض الاهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444، بأنه سوف يكون بتاريخ يوم 1 من أغسطس 2022 م، وفي جالة رفض قبول الضمان الاجتماعي يرجع السبب إلى مجموعة من العوامل المختلفة، وسوف نوضح لكم كيفية تقديم اعتراض على نتيجة الضمان الاجتماعي.

طريقة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444

في حالة كنت تستعلم عن نتيجة الضمان الاجتماعي المطور وقد ظهرت النتيجة بالرفض، يمكنك أن تقوم بتقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية:

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

وتقوم بالاستعلام عن نتيجة الاستحقاق ولا تجد فيها القبول ويكون بها سبب الرفض.

كما تقوم بالضغط على زر تقديم اعتراض.

أيضًا تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة في الخانات، وتقوم بإرفاق كل المستندات التي تثبت صحة الأهلية وتنفي سبب الرفض.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي المطور 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

البدء بتسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك تقوم باختيار الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور.

كما تقوم بكتابة كل طلبات البيانات الهامة التي يقوم الموقع بطلبها منك؟

وتلك البيانات عبارة عن اسم المستخدم، ورقم الهوية والدفعة التي ترغب الاستعلام واستكمال باقي البيانات الأخرى.

أيضًا تقوم بالتأكد من أن كل ا لبيانات التي قمت بكتابتها هي بالفعل صحيحة ومن ثم تقوم بالنقر على زر الاستعلام وسوف تظهر لك كل التفاصيل الخاصة بمواعيد صرف الدفعات.

طريقة حل مشكلة عدم الأهلية وإعادة تقديم الطلب

فيمكنك أن تقوم بإعادة تقديم الطلب على الضمان الاجتماعي في حالة الرفض أو كانت نتيجة الضمان الاجتماعي مرفوضة، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

البدء بتسجيل الدخول على الضمان الاجتماعي.

كما تقوم باختيار أيقونة الطلبات.

كذلك سوف يظهر لك الطلب الذي تقدمت به مرفق معه الرقم والرسالة التي تبين أنه يتم إعلان نتائج الأهلية في فترة 25 يوم بحد أقصى.

أيضًا تقوم بالعودة للصفحة الرئيسية وفي الأسفل سوف تجد أيقونة برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويكون بجانبها عبارة تم التحقق بنجاح ثم تقوم بالنقر على زر تم التحقق.

حيث يظهر لك فيها عبارة غير مؤهل.

فتقوم بالضغط على أيقونة العين وبعد ذلك تقوم بالنقر على إعادة تقديم طلب.

إلى هنا يكون قد انتهي الحديث عن اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 وذكرنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.