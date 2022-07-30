نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة تقديم الوظائف التعليمية لعدد 11 ألف و 547 وظيفة جديدة عبر منصة جدارة 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة جدارة تقديم الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها لعدد 11 ألف و 547 وظيفة من الوظائف التعليمية في تخصصات مختلفة . وظائف التعليم جدارة أعلنتها وزارة التربية والتعليم السعودية . كما تم الفصح عن ذلك العدد من وظائف جدارة سيكون بنظام التعاقد الرسمي وذلك وفقاً لمما تنظمه . اللائحة الخاصة بوزارة التعليم السعودية . وتأتي تقديم الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة عن طريق الرابط الرسمي الخاص بمنصة مسار ويتم تقديم . جدارة للوظائف الجديدة بشكل إلكتروني مع رفع كافة المستندات المطلوبة للحصول علي وظيفة من وظائف جدارة . وعبر مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض المزيد عن ما تم إعلانه للتقديم بالوظائف عبر جدارة .
جدارة تقديم الوظائف التعليمية الجديدة المعلن عنها
جدارة تقديم الوظائف التعليمية عبر الرابط الرسمي الخاص بمنصة جدارة ويسمح بالتقديم علي وظائف جدارة . لكلا الجنسين من المواطنين السعوديين ويتم التعيين علي وظائف جدارة برتبة معلم ممارس . وذلك وفقاً لما جاء في إعلان الوظائف التعليمية في وزارة التعليم السعودية . كما يتم التعيين في وظائف التعليم جدارة في ما يقرب من 45 إدارة تعليمية مختلفة . كذلك بجانب إعلان وظائف جدارة جاء التنويه عن بدء التقديم علي الوظائف التعليمية الجديدة . ويبدأ التقديم في يوم 31 من شهر يوليو الجاري كما سيبدأ موقع منصة جدارة في استقبال . طلبات التقديم علي الوظائف التعليمية بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً وسوف يغلق باب . تقديم الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة يوم 7 من شهر أغسطس القادم ولن يتم قبول طلبات . لوظائف جدارة المعلن عنها بعد ذلك التاريخ وفيما يخص شروط تقديم وظائف التعليم في جدارة . نعرضها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
شروط جدارة تقديم الوظائف التعليمية الجديدة
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الشروط الخاصة للتقديم علي وظائف التعليم جدارة كالآتي :-
- كل من يرغب في التقديم علي وظائف جدارة التعليمية يجب أن يكون سعودي الجنسية .
- كما يجب علي كافة المتقدمين يكون لديهم حساب منشأ علي منصة مسار الرسمية .
- كذلك يتم تقديم الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة لمن حصل علي شهادة البكالوريوس .
- لكل من حصل علي شهادة خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يكون قد تم معادلتها .
- كما من الضروري للحصول علي وظائف التعليم جدارة يكون المتقدم حقق معايير المهن التعلمية وشروط مزاولة مهنة التعليم .
- أما عن الخطوات الخاصة بالتقدم إلي الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة نتعرف عليه عبر سطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .
كيف يتم التقديم علي الوظائف التعليمية الجديدة 1444
- يتم تسجيل الدخول علي موقع منصة مسار الرسمي .
- كما يتم تسجيل الطلب الخاص بالوظائف التعليمية الجديدة وفقاً للسجلات المعتمدة من الجهات الرسمية المعنية .
- كذلك بجانب تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم لوظائف جدارة .
- يجب أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بتاريخ ميلاد المتقدم للوظائف التعليمية الجديدة .
- عبر المربع الخاص بتحديد نوع الجنس يتم تحديد جنس المواطن أو المواطنة .
- كما من الضروري أن يتم تعبئة رمز التحقق الظاهر علي صفحة منصة مسار الرسمية .
- في نهاية تلك الخطوات يتم الضغط علي مربع “دخول” .
- بعد الدخول علي الصفحة الجديدة يتم تعبئة كافة البيانات التي تخص الوظائف التعليمية المعلن عنها .
- وفيما يخص التخصصات المطلوبة في وظائف تعليمية بوزارة التعليم السعودية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
تنبية لحديثي التخرج ..
تم تغيير اسم ( جدارة ) إلى ( مسار ) . pic.twitter.com/a38yMJz7hD
— جدارة Services (@serves111)
تنبية لحديثي التخرج ..— جدارة Services (@serves111) January 12, 2021
تم تغيير اسم ( جدارة ) إلى ( مسار ) . pic.twitter.com/a38yMJz7hD
ما هي تخصصات وظائف تعليمية بوزارة التعليم السعودية
- مطلوب التعيين في تخصص اللغة الانجليزية .
- كما مطلوب أيضاً تخصص رياضيات .
- متخصصين في إدارة الأعمال .
- كذلك بجانب إعلان وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لتخصص الكيمياء .
- كما هناك حاجة للتعيين في تخصص مادة الفيزياء .
- يتم التعيين في الوظائف التعليمية الجديدة في تخصص مهارات رقمية .
- أخر تخصص مطلوب في وزارة التعليم السعودية هو تخصص مادة الأحياء .
- أما عن بعض المعلومات المتعلق في شأن وظائف تعلمية جديدة نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
pic.twitter.com/ocuXgGIglC
— جدارة Services (@serves111)July 28, 2022
المعلومات المتعلقة بشأن الوظائف التعليمية الجديدة المعلن عنها
تقديم الوظائف التعليمية في كل فترة معينة يتم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة بجانب أيضاً وزارة الموارد . البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعلن عن وظائف جديدة علي منصة مسار . والتي جاءت اليوم بعدد 11 ألف و 547 وظيفة من الوظائف التعليمية الجديدة . كما يتم التقديم لتلك الوظائف الجديدة عبر منصة جدارة بعد أن يتم التأكد من المرشح للوظائف الجديدة . ومدي ملاءمته للوظيفة التي يتم التقدم لها كذلك بجانب التأكد من أن المتقدم إلي الوظائف التعليمية . هل سيساهم في الارتقاء في منظومة العمل الحكومي ويعمل علي زيادة جودة التعليم . كما أن هدف وظائف تعليمية داخل وزارة التعليم السعودية أن يتم الاستثمار في رأس المال البشري بشكل . مستمر لكي ما تصل لتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التعليم بالمملكة العربية السعودية . كما بجانب التنويه علي أن يتم تلقي طلبات الوظائف التعليمية الجديدة في المواعيد المعلن عنها من وزارة التعليم السعودية .
تنوية هام ‼️
#الخريجين و #الخريجات
تأكد من تفعيل حسابك على #جدارة بشكل دوري، كل شهر وتأكد من إكتماله عبر رابط موقع #جدارة pic.twitter.com/wQqQzMPRrS
— جدارة Services (@serves111)
تنوية هام ‼️— جدارة Services (@serves111) July 14, 2022
#الخريجين و #الخريجات
تأكد من تفعيل حسابك على #جدارة بشكل دوري، كل شهر وتأكد من إكتماله عبر رابط موقع #جدارة pic.twitter.com/wQqQzMPRrS
جدارة تقديم الوظائف التعليمية المعلن عنها من وزارة التعليم السعودية والتي وصلت إلي 11 ألف و 547 وظيفة جديدة . يتم التقديم علي تلك الوظائف التعليمية الجديدة في المواعيد المحددة والتي تم توضيحها في . سطور مقالنا الجديد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
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