نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع نزول الراتب الأساسي.. هل سيتم إيداع زيادة حساب المواطن للمؤهلين هذا الشهر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت أوامر ملكية عاجلة بالتزامن مع عيد الأضحى بشأن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان، على أن يصرف مرة واحدة وجاءت الأوامر الملكية بصرف راتب إضافي لحساب المواطن، على أن يستمر لمدة ستة اشهر آي حتى نهاية العام الجاري، وتضمنت القرارات الملكية صرف مبلغ إضافي، بشأن إيداع زيادة حساب المواطن فإنها تنزل في حسابات المستفيدين لهذا الشهر، وذلك وفقا تصريحات خدمات المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن وفيما يلي نتعرف على المزيد بشأن الراتب الإضافي المستفيدين الجدد والقدامى.

حقيقة إيداع زيادة حساب المواطن هذا الشهر؟

صادرات أوامر ملكية عاجلة يوم اربعه يوليو تفيد بصرف الراتب الإضافي للمستفيدين الجدد والقدامى، وتعرف باسم المكرمة الملكية لحساب المواطن حيث تم إيداع الزيادة بواقع 720 ريال سعودي تلك الزيادة مخصصة لرب الأسرة بينما قيمة الزيادة للعائل الذي يتجاوز عمر السماء 12 عاما تبلغ 3 60 ريال سعودي، على أن تكون الزيادة للعقل الذي لا يتجاوز عمر 18 عام بقيمه 216 ريال سعودي، علما بأن سوف يتم إيداع الرواتب الأساسية بحسابات المستفيدين في يوم الأربعاء العاشر من شهر أغسطس لعام 20 22 والذي يوافق التاريخ الهجري اليوم الثالث عشر من شهر محرم 1444.





التسجيل في حساب المواطن للمتزوجه

من ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة بدعم حساب المواطن السيدات المتزوجات، ولكن وفقاً لمجموعة شروط أعلنتها إدارة البرنامج، وبحالة كانت السيدة مستوفية إلى تلك الشروط يمكنها التسجيل عبر الآتي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

النقر على تسجيل حساب جديد.

إضافة المعلومات الخاصة بالمتزوجة المتمثلة برقم الهاتف وقيمة الراتب ورقم الهوية ومكان العمل.

الموافقة على الأحكام.

تقديم المستندات المطلوبة.

النقر على تسجيل الحساب.

الاعتراض على حساب المواطن 1444

إذا كان هناك أي اعتراض من قبل المواطن على قيمة الدعم المتوفرة من خلال البرنامج أو حتى على عدم استحقاقه بحالة رفض طلبه يمكنه أن يقدمه من خلال التالي: