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عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب مساعدة إعانة مالية ومنحة أرض مجانية وتسجيل محتاج بالديوان الملكي السعودي royalcourt.gov.sa وذلك عبر تواصل النفاذ الوطني الموحد الديوان الملكي معونة ومساعدة مالية عاجلة لأصحاب الحاجات المُلحة وذلك لسداد الديون أو للعلاج وإجراء العمليات الجراحية العاجلة على نفقة المملكة بشكل عاجل، فقد أصبحت مساعدات الديوان الملكي هي ملجأ من لا ملجأ له بعد الله، ويستقبل الديوان الوطني يوميا وبصفة مستمرة طلبات وشكاوى المواطنين، حتى أنه يقوم بجانب ما سبق بتوزيع منحة بقطع أراضي مجانية بغرض بناء مسكن لمن لا مسكن له.

royalcourt “الديوان الملكي السعودي” تقديم طلب مساعدة مالية وعينية ومنح أرض ومصاريف علاج

وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع الديوان الملكي يتم من خلال طرق عديدة، فيمكن إرسال الطلبات من خلال البريد، كما أتاح الديوان الملكي أرقام هواتف للاتصال من داخل المملكة ومن خارجها، كما يمكن إرسال طلبات المساعدات والحصول على منح الأراضي المجانية من خلال بوابة تواصل الإلكترونية مع الديوان الملكي، ويعتى الديوان الوطني بالفئات الأولى بالرعاية من أصحاب الحاجات من محدودي الدخل الذين يجدون صعوبة في حياتهم المعيشية.

طرق التواصل مع الديون الوطني السعودي 1444

تم تحديد عدد من القنوات والوسائل التي يتمكن المواطن من التواصل المباشر مع الديوان الملكي بواسطتها وهي:

رقم هاتف الديون الملكي السعودي

الاتصال على رقم الهاتف: من داخل المملكة (8004000000) من 8 صباحاً وحتى 12 ظهرا.

الاتصال هاتفيا من خارج المملكة على رقم: (920030003) أو (920022220).

البريد الإلكتروني [email protected]

البريد السعودي: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

كيفية كتابة طلب مساعدة وإعانة مالية عاجلة أو منحة أرص مجانية من الديوان الملكي

دخول على رابط بوابة تواصل الديوان الوطني السعودي. تسجيل بيانات الدخول والتسجيل. سيتم إرسال رمز التحقق على هاتفك. ادخل رمز التحقق. قم بكتابة طلب المساعدة التي تحتاج إليها سواء مالية أو علاج أو قطعة أرض مجانية. يجب ألا يزيد الطلب عن 500 كلمة. سيتم التدقيق في طلبك ومراجعة بياناتك وإرسال رسالة على هاتفك بقبول الطلب في حال كنت من المستحقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي السعودي قد قام بتوزيع خمسة الأف قطعة أرض مجانية في العديد من مناطق وأمانات المحافظات في العام الماضي، ومتوقع أن يزيد هذا العدد للعام الحالي، هذا وتجد طلبات المواطنين عناية كاملة من القائمين على أمر إدارة شؤون الديوان الملكي، ويتم فحص ودراسة كل حالة دراسة فائقة لبيان مدى استحقاق مقدمي طلبات المساعدات والمنح، ويتم البت على وجه السرعة في الحالات العاجلة.

وبذلك نكون قد استعرضنا مع متابعي موقع ثقفني الكرام من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على مساعدات الديوان الملكي السعودي، والتي يمكن الاستفادة منها للمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود والظروف الاستثنائية التي تؤهلهم لاستحقاقات الدعم الذي يقدمه الديوان الملكي السعودي، كما قدمنا طرق طرق التواصل مع الديون الوطني السعودي سواء عن طريق الهاتف أو البريد، وفي كان كان لديك أي استفسار يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات.