نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي…. تعرف على كيفية الاستعلام عن رابط الضمان وموعد صرفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من برامج الدعم للمواطنين السعوديين ومن أهم تلك البرامج برنامج الضمان الاجتماعي، وذلك لأنه يهدف لتقديم دعم مالي للأسر السعودية والأكثر أحتياجا لإتاحة متطلبات الحياة والمساعدة على رفع مستوي المعيشة لهم.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم.

وستكون تلك الدفعة هي الأولى بالعام الهجري الجديد 1444 وسيتم صرف الضمان الاجتماعي يوم الاثنين القادم الموافق الثالث من شهر محرم والأول من شهر أغسطس، حيث من المقرر صرف الراتب بأول يوم من الشهر الميلادي.

ملحوظة: صرحت وزارة الموارد البشرية إنه عند مصادفة يوم صرف راتب الضمان ليوم الجمعة وهو عطلة رسمية عندها يتم تعجيل يوم الصرف ليوم الخميس، وفي حالة كان يوم الصرف مصادف ليوم السبت فيؤجل ليوم الأحد.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط اللازم توافرها لدي المتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وتلك الشروط هي:

لابد من المتقدم أن يكون مقيم بشكل دائم بالسعودية. أن لا يزيد الدخل للمتقدم عن الحد الأدنى وهو 550 ريال للفرد و 1100 ريال للعائل. أن يقوم المتقدم باستيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بخدمات التعليم والصحة. إقامة المقدم على راتب الضمان الاجتماعي بمركز أو دور الإيواء المقدمة من الدولة. عدم امتلاك المستفيد لأي أصول ذات قيمة عالية. التزام المقدم على الراتب بكافة برامج التوظيف والتدريب.

كيفية الاستعلام عن الضمان بالسجل المدني

من الممكن أن يقوم المواطن السعودي بالاستعلام عن حالة اللب المقدمة بنظام الضمان الاجتماعي للتمكن من الحصل على دعم البرنامج من خلال السجل المدني، وذلك من خلال الدخول للموقع الإلكتروني لوازرة الموارد البشرية، ويتم إتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمواطن، ملئ جميع البيانات المطلوبة.

يستطيع المواطن الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي، ويتم الرد على المواطن وطلب بعض البيانات الشخصية للمستفيد لتحديد قيمة الدعم.