نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم ارامكو لطلاب الثانوي 1444 في المقال التالي
رابط تقديم ارامكو لطلاب الثانوي 1444هو برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية الذي تم تصميمه لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية من السعوديين وإعدادهم من أجل الالتحاق بوظائف حسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية. ويوفر البرنامج لهم فرصة المشاركة والتدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان النجاح الوظيفي لهم.
شروط تقديم ارامكو لطلاب الثانوي 1444
- حصول المتقدمين على معدل الثانوية 75 فأعلى.
- لابد أن تكون درجة اختبار القدرات 72 فأعلى من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
- لا يزيد عمر الطالب عن 24 سنة هجرية.
- أعوام التخرج من الثانوية هي: ( 1440/1439), ( 1441/1440), (1442/1441) و( 1443/1442).
الأوراق المطلوبة للتسجيل في أرامكو لطلاب الثانوي 1444
- إرسال شهادة الثانوية أونلاين.
- طلب التسجيل بعد صدور نتائج الاختبارات الخاصة بالرياضيات والقدرات والتحصيلي من يوم 7 حتى 20 أغسطس 2022م.
- الفحص الطبي.
- توقيع العقد و إصدار البطاقات بعد الحصول على الموافقة.
رابط تقديم ارامكو لطلاب الثانوي 1444
- قم بزيارة رابط أرامكو .
- وتسجيل دخول أرامكو برقم الهوية الوطنية.
- ثم أدخل رقم الهوية وكلمة مرور حساب أرامكو.
- من ثم اختر البرنامج الذي ترغب في التدريب عليه خلال فترة تقديم الطلبات.
- ثم رفع المستندات المطلوبة من أجل التسجيل مثل الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية المشترطة للتسجيل.
- إتمام اختبار اللغة الإنكليزية والرياضيات للمقبولين في الاختيار الأولي من الطلبات، والنجاح بالفحص الطبي المقام للناجحين في اختبارات اللغة والرياضيات.
- ثم توقيع اتفاقية التدريب مع أرامكو من المرشحين للبرنامج.
- وأخيرًا حضور الفائزين لمقرات التدريب قبل وقت من بدء البرنامج.
مميزات برنامج ارامكو لطلاب الثانوي 1444
- راتب شهري حوالي 3000 ريال في السنة الأولى و3500 في السنة الثانية.
- توفير السكن حسب خطة الشركة.
- المواصلات المجانية بحافلات أرامكو السعودية.
- الرعاية والتأمين الطبي المجاني طوال فترة الدورة.
- استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة، والاستفادة من خدمات الطيران الداخلي المقدمة من شركة أرامكو للعاملين بها.
- حصول الطلاب على الإجازات المقررة من هيئة التدريب وإجازة في شهر رمضان طويلة.
- تزويد الطلاب بدروس التقوية عند الحاجة لها.
- تخفيضات و خصومات على منتجات شركة أرامكو.
إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول رابط تقديم ارامكو لطلاب الثانوي 1444 واستعرضنا الأوراق المطلوبة للتسجيل في أرامكو لطلاب الثانوي 1444، وشروط التقديم وكيفية التسجيل .
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