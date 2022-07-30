متى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444؟.. المؤسسة العامة للتأمينات تُذكر بالتزامن مع اقتراب إيداع الرواتب

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجابة بشأن متى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444؟، وذلك بالتزامن مع اقتراب إيداع رواتب التأمينات لتوضيح التساؤلات حول هذا الأمر يجب العلم بأنه يمكن للورثة صرف الراتب التقاعدي بعد وفاة الشخص المستحق، ولكن توجد بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف الراتب وهي موضوع مقالنا التالي، وفيه سنوضح حقيقة الأمر والحالات التي يمتد فيها صرف الراتب إلى ما بعد الوفاة.

متى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444؟

أوضحت المؤسسة العامة متى يستحق المشترك الراتب، وأبانت انه ينقطع الراتب التقاعدي عن الورثة في بعض الحالات وهي:

ينقطع الراتب التقاعدي في حالة وصول سن الابن إلى 21 عام، ولكنه قد يستمر الراتب حتى سن 26 إذا كان الابن مازال ملتحق بالتعليم أو في حالة الإصابة بعجز يمنعه من مزاولة أي عمل.

ينقطع الراتب التقاعدي في حالة التحاق الابن بالعمل.

إذا التحق الشخص المشترك بأي عمل يتم توقف الراتب التقاعدي عنه.

ينقطع الراتب التقاعدي عن الووجة والابنة والأخت في حالة الزواج، ولكن في حالة الطلاق يمكن استعادة صرف الراتب مرة أخرى.

الأشخاص المستفيدين من الراتب التقاعدي بعد وفاة الشخص المستحق

وضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحالات التي ينقطع فيها الراتب وفقا للأنظمة المطبقة داخل المملكة، كما أنها كشفت عن الأشخاص الذين يمتد إليهم الراتب التقاعدي باعتبارهم من الورثة وهم: