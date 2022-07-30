نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444؟.. المؤسسة العامة للتأمينات تُذكر بالتزامن مع اقتراب إيداع الرواتب في المقال التالي
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجابة بشأن متى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444؟، وذلك بالتزامن مع اقتراب إيداع رواتب التأمينات لتوضيح التساؤلات حول هذا الأمر يجب العلم بأنه يمكن للورثة صرف الراتب التقاعدي بعد وفاة الشخص المستحق، ولكن توجد بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف الراتب وهي موضوع مقالنا التالي، وفيه سنوضح حقيقة الأمر والحالات التي يمتد فيها صرف الراتب إلى ما بعد الوفاة.
متى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444؟
أوضحت المؤسسة العامة متى يستحق المشترك الراتب، وأبانت انه ينقطع الراتب التقاعدي عن الورثة في بعض الحالات وهي:
- ينقطع الراتب التقاعدي في حالة وصول سن الابن إلى 21 عام، ولكنه قد يستمر الراتب حتى سن 26 إذا كان الابن مازال ملتحق بالتعليم أو في حالة الإصابة بعجز يمنعه من مزاولة أي عمل.
- ينقطع الراتب التقاعدي في حالة التحاق الابن بالعمل.
- إذا التحق الشخص المشترك بأي عمل يتم توقف الراتب التقاعدي عنه.
- ينقطع الراتب التقاعدي عن الووجة والابنة والأخت في حالة الزواج، ولكن في حالة الطلاق يمكن استعادة صرف الراتب مرة أخرى.
الأشخاص المستفيدين من الراتب التقاعدي بعد وفاة الشخص المستحق
وضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحالات التي ينقطع فيها الراتب وفقا للأنظمة المطبقة داخل المملكة، كما أنها كشفت عن الأشخاص الذين يمتد إليهم الراتب التقاعدي باعتبارهم من الورثة وهم:
- الزوج أو الزوجة يمكنهم الاستفادة من الراتب وفقا “للنظام المدني التقاعدي” المعمول به بالمملكة العربية السعودية.
- تستطيع الزوجة الاستفادة من الراتب إذا كانت غير موظفة ” وفقا للنظام العسكري”.
- الأبناء الذكور الذين هم أقل من 21 عام، أو مازال في مراحل التعليم حتى يصل إلى سن 26 عام.
- يستفيد الابن في حالة عدم الالتحاق بوظيفة أو مزاولة أي عمل إذا كان مصاب بعجز، ويتم إثبات الحالة من قبل الهيئة الطبية ويصرف له الراتب حتى يتم معالجة هذا العجز.
- تحصل البنت على الراتب ما دام لم تتزوج أو لم تحصل على عمل مدني، وفي حالة الزواج ينقطع الراتب ويعود إليها في حالة الطلاق، ولا يوجد سن محدد يتوقف عنده الراتب.
- أبناء الأبناء يمكنهم الاستفادة أيضا من المعاش مادام الشخص المشترك كان يعولهم وهو على قيد الحياة.
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