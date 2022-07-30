شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 rsadf.gov.sa

شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 تقدم كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي برامج درجة البكالوريوس والماجستير في الدفاع الجوي والأمن في المملكة العربية السعودية. تأسست بمبادرة من جلالة الملك عبد الله عام 2009 ، بهدف تخريج مجموعة من الخريجين الموهوبين والمؤهلين الذين سيساهمون في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للبلاد.

تتمثل أهداف الكلية في تدريب الضباط على عملية بناء وصيانة نظام دفاع جوي متكامل، لإدخال وتطوير إجراءات التدريب والتعليم الفني لأحدث أنظمة الأسلحة المتعلقة بهذه الأسلحة، لتدريب الضباط على التخطيط والإجراء، وأساليب عمل إدارة الدفاع الجوي وتطبيقها في مواضيع مثل الدفاع الجوي وعمليات الدفاع الجوي والتكتيكات العسكرية واللوجستيات والاستخبارات؛ لتدريب الضباط على مهارات القيادة التي تشمل التواصل والتنسيق فيما بينهم.

شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444

ننشر لكم شروط الالتحاق بكلية الدفاع الجوي بالمملكة العربية السعودية لعام 1444 وتكون كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل ، باستثناء من نشأ مع والديهم خارج المملكة للعمل أو الدراسة.

أن لا تقل النسبة في الشهادة المتوسطة عن (80٪) للتخصص العلمي والفني.

يجب ألا يقل عمر المرشح عن (17) عامًا ولا يزيد عن (22) عامًا وقت فتح الباب الأمامي.

اجتياز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) واجتياز المقابلة الشخصية.

أن المتقدم غير متزوج.

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة صادرة عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في تخصص (علمي أو هندسة فقط) لجميع الكليات وأن يكون خريج العام الحالي حيث لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس بشكل منتظم ويجب ألا يكون قد انقضى أكثر من عام منذ التخرج.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه بأي عقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب ألا يتم طرد المتقدم من كلية أو مدرسة عسكرية لأي سبب من الأسباب.

يجب أن يكون ارتفاع المتقدم متناسبًا مع وزنه على أن لا يقل عن (165 سم – 52 كجم) ولا يزيد عن (188 سم – كجم).

يجب إصدار كشف طبي من قبل اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية عند قبول طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية.

اجتياز امتحانات القبول الشاملة واختبارات اللياقة البدنية بالإضافة إلى اختبار القدرات للكليات التي تتطلب ذلك.

يتم الاختيار الأولي على أساس الحاجة إلى التخصص الدقيق والجامعة المتوسطة.

اجتياز اختبار القدرات العامة وبدرجة لا تقل عن (60٪).

أن يجتاز اختبار النجاح ويحصل على (60٪) نقطة على الأقل.

اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

تقديم كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي باتباع الخطوات التالية: