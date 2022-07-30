رابط منظومة جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم 1444 بالخطوات

رابط منظومة جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم، من خلال جدارة طرحت وزارة التعليم السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة على وظيفة معلم ممارس وذلك لضمان استخدام مهارة ومعرفة العنصر البشري في استكمال خطة تطوير التعليم في المملكة حيث أعلنت الوزارة عن توفير ما يقرب من 11547 وظيفة لشغل رتبة معلم مساعد بنظام التعاقد وذلك للبدء بالعمل مع العام الدراسي القادم 1444 حيث يتم التقديم من خلال رابط جدارة التي تعد بوابة ومنظومة الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم من خلالها على الوظائف الحكومية المختلفة التي يتم الإعلان عنها ووضعت وزارة التعليم شروط للتقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها سنتعرف من خلال هذا المقال عن الشروط وخطوات التقديم.

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة التعليم 1444

لا بد من توافر عدد من الشروط في المتقدمين للعمل بالوظائف الشاغرة في وزارة التعليم حيث ذكرت الوزارة عدد الشروط المطلوبة وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات السعودية.

أن يقوم المتقدم بمعادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريوس من جامعة خارج المملكة.

أن تنطبق على المتقدم شروط وضوابط الوزارة لشغل الوظائف التعليمية.

على المتقدم أن يمتلك المتقدم المعايير وشروط ومزاولة مهنة التعليم.

رابط جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم

يتم التقديم على الوظائف المتاحة عبر رابط جدارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط جدارة للوظائف. إدخال البيانات مثل رقم الهوية والجنس وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق المرئي وباقي البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول. ثم قم بالضغط على زر وظائف منظومة جدارة. أدخل البيانات المطلوبة للوظيفة منها الإسم والمؤهل. تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها. الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. رفع المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة. الضغط على زر تقديم.

وهناك عدد من التخصصات المطلوبة التي حددتها الوزارة ويتم التقديم من يوم الأحد الموافق الثاني من محرم 1444 الحادي والثلاثين من يوليو 2022 ويستمر التقديم لمدة ثمانية أيام على أن يكون نهاية التقديم في التاسع من محرم 1444.