هل يوجد زيادة في راتب حساب المواطن؟ ca.gov.sa حساب المواطن تسجيل جديد 2022 بالخطوات

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عمر شويل - جدة هل يوجد زيادة في راتب حساب المواطن؟ سؤال يتردد على أذهان مستفيدي الضمان الاجتماعي المقدم من البرنامج بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمرًا ملكيًا بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية بعد أن ظل متوقفًا لمدة عامين متتاليين منذ دفعة مارس 2020م، كما خصص سيادته مبلغ مالي قدره 20 مليار ريال سعودي لبرامج الحماية الاجتماعية ومنصة الدعم المالي بداية من شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري أي أنها مساندة مالية بشكل مؤقت لأن هناك الكثيرون ممن يسأل دائمًا هل زيادة حساب المواطن مستمره أم لا وبشئ من التفصيل سنتطرق إلى رواتب الدفعة الجديدة.

حساب المواطن

أمر خادم الحرمين الشريفين ببعض من التعديلات الجديدة على برنامج حساب مواطن مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك أولهم فتح التسجيل من جديد وثانيهم تقديم دعم مالي بقيمة 8 مليار ريال للبرنامج، وجاء ذلك بعد أن رفع سمو الأمير محمد بن سلمان تقاريرًا تشير إلى الأوضاع الاقتصادية التي تأثر بها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية والطبقات المتوسطة نتيجة للاقتصاد العالمي الراكد، وعلى إثرها قرر الملك سلمان إصدار هذه القرارات وسوف نوضح طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب.

هل يوجد زيادة في راتب حساب المواطن؟

اقترب موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس المقبل بعد إيداعها في حسابات المستفيدين والاستعلام عن نتائج الأهلية، ومن المفترض أن تتضمن الدعم الإضافي الذي ذكرناه آنفًا والتي ستكون 720 ريال سعودي للمستفيد الأساسي أو العائل للأسرة، ومبلغ 360 ريال للتابع الأكبر من 18 عامًا، أما التابع الأصغر من 18 عامًا 216 ريال.

حساب المواطن تسجيل جديد 2022

يمكن الانضمام إلى الضمان الاجتماعي للبرنامج من خلال إتباع الخطوات التالية بالترتيب:

التوجه إلى بوابة حساب المواطن الالكترونية.

الالكترونية. إنشاء حساب جديد على المنصة من خلال الضغط على تسجيل جديد.

ادخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال واسمك الثلاثي.

ستستقبل رسالة جديدة على هاتفك بها رسالة تحتوي على كلمة السر المؤقتة للدخول.

قم بتغيير كلمة المرور.

استكمل تعبئة باقي البيانات المطلوبة.

رفع الوثائق الضرورية والمستندات اللازمة.

التأكيد على صحة المعلومات المدخلة.

يبدأ الآن البرنامج في معالجة الطلب المقدم من سيادتكم، ويرجى المتابعة المستمرة على الموقع.