طريقة التقديم على الوظائف التعليمية ومعرفة الشروط المطلوبة للتقديم 1444

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة يعتبر من إحدى الأمور المهمة جدًا في طريق البحث عن وظيفة بالمملكة، حيث تصنف منصة جدارة الإلكترونية على أنها واحدة من أهم من الخدمات الإلكترونية التي ترعاها وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، من خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية التقديم علي الوظيفة ومعرفة شروط التقديم، والموعد المحدد لفتح باب التقديم علي الوظيفة.

جدارة الوظائف التعليمية 1444

نظام جدارة يعتبر منظومة توظيف إلكترونية تابعة لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية. تمكن المواطنين السعوديين طالبي العمل من تقديم طلبات التوظيف في الجهات الحكومية المتوافقة مع مؤهلاتهم المهمية والدراسية وتخصصاتهم. ويتم ذلك من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق والمستمدات اللازمة إلكترونيا، لتمر بمراحل التدقيق والمطابقة والترشيح الآلي. وصل عدد المسجلين في نظام جدارة إلى 1,143,510 مستخدم في عام 2017م.

وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة، ومعرفة كافة الشروط المطلوبة للتقديم علي الوظائف التعليمية، وسوف نتعرف أيضًا علي الموعد المحدد للتقديم.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444

يتم التقديم على الوظائف التعليمية المعلن عنها من خلال نظام جدارة باتباع كل من الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى رابط منصة نظام جدارة (مسار) الإلكترونية مباشرة.

تسجيل الدخول إلى المنصة بالبيانات الخاصّة بحساب المتقدم عبر نظام جدارة ممثلةً بالبيانات التاليّة: (رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، تحديد الجنس، رمز التحقق المرئي).

النقر على خيار الدخول.

الضغط على أيقونة “ التقديم على وظائف جدارة “.

“. بعد ذلك يتم الذهاب إلى صفحة تعبئة بيانات التقديم على الوظائف.

قم باختيار الوظائف المراد التقديم عليها بالنقر على زر إضافة، وإدخال تلك الخيارات بالقائمة الشخصية.

اضغط على أيقونة “ حفظ “.

“. قم بالاطلاع على الوظائف الشاغرة التي تعرضها المنصة، وهي وفق الرغبات المسجلة.

ثم عليك اختيار الوظيفة المناسبة.

يجب الاطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة، ثم الموافقة على الشروط.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة “تقديم“.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444

بعد عرفة طريقة التقديم على الوظائف التعليمية يجب معرف الشروط المطلوبة حيث حددت منصة جدارة مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المستخدم للمنصة، وذلك من أجل الحصول على الخدمات المتوفرة في المنصة، وجاءت تلك الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة ومعلن عنها، ومن الضروري أن تكون متوافقة مع الشهادة العلمية الحاصل عليها المتقدم.

ضرورة الالتزام بتوفير جميع المستندات التي تطلبها المنصة عند التسجيل.

يشترط أن لا يكون المتقدم يعمل في أي من الوظائف الحكومية.

يجب أن يكون المتقدم من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فما فوق.

يشترط أن يمتلك المستخدم حسابًا خاصًا على منصة جدارة الإلكترونية.

يجب الموافقة على دقة وصحة البيانات الموجودة في النظام الإلكترونية للمنصة.

سلم رواتب المعلمين 2022

تعمل المملكة علي تحسين رواتب العاملين بالقطاع التعليمي، حيث أعلنت عن سلم رواتب المعلمين الجديد وهو جدول يوّضح المستوى والدرجة والراتب الأساسي الجديد الذي سيتم توظيف شاغلي الوظائف التعليمية عليه حسب مستوياتهم ودرجاتهم الحالية، وفيما يلي سوف نتعرف علي رواتب العاملين بالقطاع التعليمي.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية موعد التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة، إذ يفتح باب التقديم صباح يوم الأحد 2 محرم من العام 1444 هـ الموافق لتاريخ 31 يوليو من العام 2022 مـ، وذلك عند تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التقديم حتى يوم 9 محرم 1444 الموافق لتاريخ 7/ أغسطس/ 2022، عند تمام الساعة 12 صباحًا، حيث يستمر التقديم علي الوظائف التعليمية لمدة أسبوع، وذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني.

وظائف جدارة التعليمية

أتاحت منصة جدارة عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة لجميع المتقدمين المتوافقين مع الشروط المطلوبة، وجاءت هذه الوظائف علي النحو الأتي:

معلم مساعد التربية الأسرية.

معلم مساعد الحاسب الآلي.

معلم مساعد تربية بدنية.

معلم مساعد رياضيات.

معلم مساعد لغة عربية.

معلم مساعد علوم.

معلم مساعد تربية فنية.

كيفية حساب نقاط المفاضلة في جدارة

تتيح منصّة جدارة خدمة آلية احتساب نقاط جدارة بين المتقدّمين للوظائف الجديدة، حيث يقوم النظام الخاص بالمنصّة بتحديد النقاط الخاصة بهم وتوزيعهم حسب تلك النقاط على الوظائف المتاحة، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة حساب نقاط المفاضلة، وهي على الشكل الآتي:

النسبة المئوية للمعدل التراكمي : وهي عبارة ما نسبته 40% من النقاط، ويتم احتسابها عبر ضرب درجة البكالوريوس في الرقم 0.4، ومثال ذلك إذا كانت درجة البكالوريوس 90، عليه تكون عدد النقاط 90*0.4=36 نقطة.

: وهي عبارة ما نسبته 40% من النقاط، ويتم احتسابها عبر ضرب درجة البكالوريوس في الرقم 0.4، ومثال ذلك إذا كانت درجة البكالوريوس 90، عليه تكون عدد النقاط 90*0.4=36 نقطة. النسبة المئوية لاختبار القدرات العامة : وهي عبارة ما نسبته 40% من النقاط، ويتم احتسابها عبر ضرب درجة اختبار القدرات في الرقم 0.4، ومقال ذلك إذا كانت درجة القدرات 95، فإن عدد النقاط يساوي 95*0.4=38 نقطة.

: وهي عبارة ما نسبته 40% من النقاط، ويتم احتسابها عبر ضرب درجة اختبار القدرات في الرقم 0.4، ومقال ذلك إذا كانت درجة القدرات 95، فإن عدد النقاط يساوي 95*0.4=38 نقطة. حساب عدد النقاط حسب سنة التخرج: بحيث يكون درجتين عن كل سنة تخرج.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي كيفية التسجيل في الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة ومعرفة الشروط المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلي معرفة الموعد المحدد للتقديم.