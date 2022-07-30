نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل قوات أمن المنشآت 1444… رابط وموعد التسجيل عبر موقع ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تسجيل قوات أمن المنشآت، يترقب الكثير من المواطنين بفارغ الصبر معرفة كيفية التسجيل بقوات أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة دخول القبول فى قوات أمن المنشآت، المسؤولة عن أمن مختلف المنشآت النفطية والصناعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويخضع المتقدم لمرحلة التقديم المعلنة من قبل الوزارة وفق موعد معين لعدد معين من الوظائف الشاغرة في رتب القوات الخاصة لحماية المنشآت.

قوات أمن المنشآت السعودية

أحد الفروع الرئيسية للجيش التابع لوزارة الداخلية السعودية، وفقًا لهيكلها التنظيمي، تتمثل مهمتها في توفير الحماية اللازمة وضمان فعالية المنشآت النفطية والصناعية داخل وخارج مناطق كل منشأة والتحقق من أمن هذه المنشآت من الداخل من خلال المشاركة في التخطيط والتفتيش.

رابط تسجيل قوات أمن المنشآت

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل (جندى أول – جندى) اعتبارًا من يوم السبت في الفترة الموافق 1444/01/01عبر منصة (أبشر-توظيف) .

طريقة التسجيل في قوات أمن المنشآت

• قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر توظيف الرسمية عبر الإنترنت الخاصة بوزارة الداخلية.

• انقر فوق زر الوظائف الشاغرة.

• انقر فوق التقديم على وظائف قوات الأمن المنشآت.

• الرجاء إدخال تفاصيل الوظيفة الشاغرة التي ترغب في التقدم لها.

• يرجى إرفاق جميع المستندات المطلوبة وإدخال معلومات الاتصال والمعلومات الشخصية الصحيحة.

• ثم انقر فوق أيقونة تأكيد تسجيل التطبيق.

الشروط الواجب توافرها لتسجيل قوات أمن االمنشآت

1- يجب أن يكون المتقدم أن يكون من أصول سعودية، باستثناء من نشأ مع والديهم أثناء خدمتهم خارج المملكة العربية السعودية.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون المتقدم قد سبق تكليفه بوظيفة مشمولة بنظام الخدمة العسكرية،أو تمت إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز العسكرية أو أن يكون موظفًا في جهة حكومية.

4- ألا يتزوج من غير السعودية.

5- يجب على المتقدمين اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول.

6- يجب أن يتوافق الطول والوزن للمتقدم للوظيفة مع المعايير الطبية.

7- وجود المؤهلات العلمية والفنية للوظيفة التي يتقدم لها والتي يجب أن تؤكدها الجهة المختصة.