نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ كم ينزل الضمان المطور 1444؟.. الموارد البشرية تُعلن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية أعلنت تاريخ كم ينزل الضمان المطور؟، والتفاصيل المتعلقة بشأن نتيجة أهلية الضمان تظهر للأشخاص المعتمدين من خلال الوزارة والمستحقين للمعاش المقدم من خلال النظام، وهذا حيث أنها ترغب بأن تصل المبالغ المالية المستحقة إلى الأشخاص الغير قادرين بالفعل على تحمل أعباء الحياة الاقتصادية، وبالنسبة لموعد نزول الأهلية فهو الشهر التالي من الموافقة على الطلب، لذلك على المواطن الذي قام بالتسجيل بالضمان أن يستعلم عن أهليته بالشهر اللاحق لطلب التسجيل.

تاريخ كم ينزل الضمان المطور؟

وزارة الموارد البشرية وحدت موعد صرف رواتب الضمان المطور القديم على أن يكون الإيداع في حسابات المستفيدين الجُدد والقدامى كل أول شهر ميلادي، أي أن الإيجاع يكون هذا الشهر يوم 1 أغسطس، ويمكن التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الموارد البشرية عبر الاتصال على الرقم الموحد المجاني الخاص بالنظام وهو 19911 للتعرف على كل المعلومات المرغوب معرفتها والتي تتعلق بالبرنامج.

ما هو رابط الضمان الاجتماعي المطور؟

يستطيع المواطن السعودي الراغب بمعرفة كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي الجديد أن يقوم بزيارة موقع وزارة الموارد للتعرف على تلك التفاصيل والتي يمكن أن تكون شروط التسجيل أو طرق الاستعلام المتاحة أو موعد نزول الدعم، كما وفرت طريقة التسجيل بالنظام وهذا بعد أن يتم استيفاء كل الضوابط والشروط التي قامت بالإعلان عنها للحصول عليها والتي تضمن أن يصل الدعم للمستحقين فقط من المواطنين بالمملكة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يستطيع الموظف المتواجد على رأس عمله أن يستفيد من معاش الضمان إذا كان دخل الأسرة أدنى من الحد المانع، بجانب استيفاء الشروط التي تم وضعها للموظفين أو العاطلين عن العمل أو لغيرهم من الفئات المجتمعية وهي كالآتي: