قرض الراجحي الجديد 2022 تمويل خلال 30 دقيقة فقط احصل علية الان

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عمر شويل - جدة قرض الراجحي الجديد 2022 ، احصل على أفضل وأسرع برامج التمويل العقاري والتمويل الشخصي الميسر من بنك الراجحي، تمويل عقاري أو قرض شخصي يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى 3,000,000 ملايين ريال سعودي من بنك الراجحي 2022. وذلك مباشر بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

قرض الراجحي الجديد 2022

تقدم بطلب قرض عقاري أو قرض شخصي يبدأ القرض من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى 3 ملايين ريال سعودي من بنك الراجحي بواسطة قرض التمويل العقاري من بنك الراجحي مع أطول فترة سداد.

كذلك يمكن الحصول علي قرض بنك الراجحي الجديد بدون كفيل للمقيمين، من عملاء بنك الراجحي الذين تنطبق عليهم جميع الشروط والمعايير الائتمانية الخاصة وألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل بنك الراجحي عن 2000 ريال سعودي،

مميزات قرض الراجحي الجديد 1444

بعض من أهم مميزات البنكية لمصرف الراجحي وما يقدمه من خدمات لكافة عملاء البنك بالمملكة العربية السعودية ، هي مرونة شراء عقار أو أرض بواسطة قروض الراجحي الجديدة مثل القرض العقاري أو التمويل الشخصي يتيح البنك أيضا:

التمويل العقاري بالمرابحة.

قرض الراجحي الجديد 2022 بدون فوائد.

تناسب مع الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء.

يقدم دعم مالي كبير على من بنك الراجحي يصل إلى 500000 ريال سعودي، وحد أدنى مبلغ 50000 ريال.

يمكن للعملاء داخل مصرف الراجحي فتح أكثر من حساب في البنك.

يمكنك الحصول على بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً من تمويل وطني.

تمويل الراجحي الجديد شخصي وعقاري

من منا لا يحلم بأن يحصل على تمويل شخصي أو مبلغ مالي يعينه على تحقيق أحلامه والقيام بأمور ربما لا تسمح له بها ميزانيته الشهرية. لذلك عليك التعامل مع مصرف موضع ثقة مثل مصرف الراجحي.

حيث يمكنك الحصول على قرض الراجحي الجديد 2022 من مصرف الراجحي بدون أي شروط تأخر أو عواقب تعوق حصولك على تمويل الراجحي بأقساط مريحة و بفترة سداد قد تصل إلى 60 شهراً و بهامش ربح قد لا يذكر. و ذلك لحل مشاكل الأزمات المادية أو القيام بالمشاريع الخاصة بك أو شراء عقارات و غيرها من أمور المعيشة والحياه المختلفة.

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي

تعتبر حاسبة التمويل الشخصي 2022 واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه بالمملكة العربية السعودية، فهي أداة يمكنك بواسطتها تمكين قدرتك علي حساب قيمة مبلغ التمويل المستحق و أيضاً القسط الشهري للقرض و طرق السداد، حيث يقدم لك الراجحي مدة سداد مرنة و بدون شروط تعوق عملية التمويل و عدة طرق للسداد يمكنك اختيار ما يناسبك منها، حيث يتيح بنك الراجحي على الموقع الرسمي حاسبة التمويل الشخصي و التي تقوم بتسهيل عملية حساب القسط الشهري للقرض إلكترونياً بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي .

. قم بالضغط على حاسبة التمويل الشخصي.

قم بكتابة جميع البيانات الصحيحة المطلوبة الظاهرة أمامك مثل ” الجنسية، الراتب الشهري، القطاع الوظيفي،

القطاع الفرعي، الأقساط الشهرية الحالية”.

اضغط على “حساب”.

سوف تظهر نافذة بها القسط الشهري للقرض.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض مصرف الراجحي

بيان بمفردات الراتب. شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة. بطاقة الهوية الوطنية سارية.

شروط الحصول على قرض الراجحي الجديد

تقديم بيان بمفردات المرتب.

تسديد كافة الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال.

يجب ألا يتعدى سن المتقدم للحصول على قرض مصرف الراجحي عن 70 عامًا.

القسط الشهري لا يقل عن 900 ريال.

طريقة التقديم على قرض بنك الراجحي

ادخل على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني بنك الراجحي.

تسجيل البيانات الدخول اللازمة وملء النموذج الموجود بالموقع.

اضغط إرسال الطلب.

وانتظار حتي يتم التواصل عبر رقم هاتفك المحمول من طرف خدمة عملاء بنك الراجحي، ونوصى أن يتم كتابة واكتمال البينات الشخصية بعناية،للحصول علي قرض بنك الراجحي الجديد 2022 خلال 30 دقيقة.

في حالة كونك مواطنًا سعودي أو مقيمًا بالمملكة، وتريد الحصول على قرض الراجحي الجديد 2022 .من بنك الراجحي فلا يفضلك عن تحقيق ذلك غير 30 دقيقه فقط للحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً.

وذلك بواسطة مصرف الراجحي، فاذا كنت تسعى إلي الحصول على قرض الراجحي . لتسديد أقساط أحد أبنائك المدرسية أو الزواج أو أي شيء تريده فيمكنك ذلك عبر إجراءات سهلة وميسَّرة بعد زيارتك لأقرب فرع من فروع مصرف الراجحي أو عبر موقع البنك الإلكتروني.